VUČIĆ NAJAVIO: Do decembra 2026. godine u potpunosti ćemo očistiti liste čekanja

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić se tokom predstavljanja programa za mlade osvrnuo i na liste čekanja u zdravstvu gde je istakao da su liste smanjene za 16.817 lica.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

- Dužan sam jednu informaciju oko zdravstva. Liste čekanja su smanjene za 16.817 lica. Još imamo 48.045 ljudi koji čekaju. Uglavnom je to kuk, skoro 18000, i kolena. Mi smo zvali ljude na operaciju, ali nisu uvek spremni ljudi za operaciju. Imaju probleme u porodici, ne mogu da ostave nekoga samog, imaju druge zdravstvene probleme. Ali uz sve to mi ćemo do decembra 2026. godine u potpunosti očistiti liste čekanja. I za magnetne rezonance, i za skenere - rekao je Vučić.