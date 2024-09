BULJU SMETAJU OBIČAJI SRBA: Gradonačelnik Sinja zabranio izložbu u tamošnjoj galeriji "Sikirica"

GRADONAČELNIK Sinja i saborski zastupnik Miro Bulj zabranio je održavanje izložbe fotografija poznate umetnice Inije Herenčić "Susret na tromeđi", koja je danas trebalo da bude otvorena u tamošnjoj gradskoj galeriji "Sikirica". Suorganizatori su bili Srpsko narodno vijeće i Savet za nacionalne manjine Hrvatske.

Galerija Sikirica

Reč je o fotografijama koje prate tradicionalnu kulturnu manifestaciju "Sijelo tromeđe", a koja se odvija u selu Strmica duže od pola veka. Manifestacija predstavlja narodne običaje hrvatskih Srba, ali i onih iz susednih zemalja.

- Veliki sam protivnik zabrana, ali u prostorima i ustanovama kojima upravlja Grad Sinj moram voditi računa o osećanjima građana koji su me izabrali - kazao je Bulj. - Kao izabrani gradonačelnik i saborski zastupnik, moram voditi računa o poštovanju temelja na kojima je uspostavljena moderna hrvatska država, a tu prvenstveno mislim na Domovinski rat.

Za Bulja je najveći problem to što je donator izložbe SNV, koje izdaje nedeljnik "Novosti", a koji, kako kaže, iz nedelje u nedelju "pljuje po hrvatskim braniteljima i hrvatskoj državi, dok Savetu tog istog SNV predsedava Dejan Jović (poznati profesor i politikolog), koji se složio na društvenim mrežama s izjavom Pere Kvesića da je Hrvatska ne samo propali projekt, nego da je i sama zamisao stvaranja Hrvatske bila retardirana i nakaradna".

Foto: Printskrin Miro Bulj

- Osim toga, predsednik SNV Milorad Pupovac čuvao je leđa početniku i diktatoru Aleksandru Vučiću u Bačkoj Palanci, dok je on Hrvatsku zbog oslobodilačke operacije "Oluja" uporedio s nacističkom Nemačkom. Ako Andrej Plenković i HDZ mogu podržavati Pupovca, koji ne deli isti stav kao i moderna hrvatska država o karakteru "Oluje", to ne znači da je to normalno i da ćemo mi, nacionalno svesni i odgovorni političari, to tolerisati - kazao je Bulj i poručio da SNV može da organizuje izložbe gde hoće, ali ne u institucijama Grada.

Iz Galerije "Sikirica" je poručeno da političke nesuglasice ne bi trebalo da se odražavaju na institucije kulture.

- Došlo je do grubog ograničavanja umetničke slobode i jednako tako napada na nezavisnost rada ustanova u kulturi - saopštila je direktorka Dragana Modrić. - U saglasnosti s Odeljenjem za kulturu SNV doneli smo odluku o otkazivanju izložbe jer u stvorenoj atmosferi kvalitetna realizacija nije moguća.

Odeljenje za kulturu SNV ocenilo je zabranu kao "cenzuru i sužavanje prostora kulturnog delovanja koja nose predznak srpskog naroda i SNV kao nacionalne koordinacije Srba u Hrvatskoj". Podsetili su da je izložba prvo zakazana za 23. avgust.

- Neposredno pre toga Galerija je primila poruke kojima se upozorava da je planirani datum ujedno datum obeležavanja napada na kasarnu u Sinju i komemoracije žrtavama, pa je otvaranje pomereno za 4. septembar. Posle objave novog datuma usledilo je obaveštenje o obustavi izložbe - kažu u SNV.

NESMETANO RADE U SRBIJI ZA razliku od Hrvatske, u Srbiji hrvatska manjina ne nailazi na zabrane kada je u pitanju rad i kulturna baština. Osim što đaci imaju pravo školovanja na maternjem jeziku i što nesmetano deluje Hrvatsko nacionalno vijeće, postoji i nedeljnik "Hrvatska riječ", zatim Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, sa sedištem u Subotici, gde je sedište i Fondacije "Cro fond", za razvoj hrvatske zajednice. Tu je i Zaklada "Spomen-dom bana Josipa Jelačića", smeštena u Jelačićevoj rodnoj kući u Petrovaradinu, kao i Fondacija "Antun Gustav Matoš", u Beogradu. Wikimedia Rodna kuća bana Jelačića, Petrovaradin

Savo Štrbac iz DIC "Veritas" podseća, za "Novosti", da Hrvatsku u decembru čekaju predsednički izbori, pa se pojačava takmičenje hrvatskih gradonačelnika u zabranama.

- Sigurne glasove donosi samo ispoljavanje negativnog odnosa prema Srbima, a u anketama Pupovac je najomraženija ličnost - kaže Štrbac. - Prvo se zabranama istakao gradonačelnik Pule, a sada i Bulj, koji je, inače, bio ljut na proustaški Domovinski pokret jer nije hteo s njim u koaliciju, a posle i na HDZ jer je u koaliciji sa Domovinskim pokretom. Budući da se Domovinski pokret pocepao, Bulj se očigledno takmiči za njihove glasove.