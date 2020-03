G. ČVOROVIĆ | 21. mart 2020. 06:45 | Komentara: 0

FRANCUSKA se pribojava italijanskog scenarija. Broj obolelih svakodnevno raste. Samo u jednom danu, zabeleženo je 108 novih smrtnih slučajeva. Broj slučajeva se udvostručuje na svaka dva dana. Istovremeno, hronično nedostaju maske. Vlast pokušava da građane što više natera da ostanu u svojim stanovima.Već je poslata poruka onima koji pomišljaju da uz specijalnu dozvolu provuku i odu nekud za vikend, da na to uopšte ne računaju. Policiaska kontrola će na železničkim stanicama biti pojačana i rigorozna. Tolerisaće se samo profesionalni razlozi ili viša porodična sila.U zemlji funkcioniše 15 odsto železničkog saobraćaja, dok su veze s inostranstvom prekinute. Gradski saobraćaj radi s polovinom kapaciteta. Veze sa Nemačkom, Italijom i Španijom su prekinute, a juče je još funkcionisalo 20 odsto brzih vozova ka Londonu i zemljama Beneluksa, dok su ka Švajcarskoj funkcionisali samo po voz na relaciji Pariz-Ženeva i Pariz - Bazel. Najavljuje se da će i to najverovatnije uskoro biti redukovano.Na ulicu praktično i ne može da se izađe, a da odmah policijska patrola ne legitimiše pešake ili vozače. Kazne pljušte, a jedan šetač Marsovim poljima iza Ajfelove kule dobio je kaznu od 135 evra zato što je sedeo na klupi. Policajci patroliraju peške, u kolima i na konjima.Zbog toga što se zloupotrebljavala mogućnost šetnje do 500 metara od stana, juče su zatvorene obale Sene.U jednom od najugroženijih područja, u Alzasu, vojska će postaviti veliku poljsku bolnicu do 27. marta, dok će vojni helikopteri prebacivati bolesnike s Korzike na Azurnu obalu. Umnožavaju se akcije preorijentisanja proizvodnje dezinfekcionih gelova u fabrikama parfema, kao i pozivi za donacije.