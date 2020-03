Tanjug | 07. mart 2020. 10:23 | Komentara: 0

Američki državni sekretar Majk Pompeo optužio je Kinu da ostavlja SAD "iza linije" prilikom pokušaja da se spreči epidemija korona virusa.

On je to rekao u intervjuu za CNBC, navodeći da je "neverovatno frustrirajuće" sarađivati sa kineskom vladom na dobijanju podataka o korona virusu, koji bi, kako je rekao, mogli da pomognu za pronalaženje vakcine.

"Ne zaboravite, ovo je korona virus iz Vuhana koji je uzrokovao epidemiju, a informacije koju smo dobili nisu bile savršene i dovele su nas do ovoe pozicije. To nije način na koji bi trebalo da se radi. To nije način na koji Amerika radi, uz transparentnost i otvorenost i neophodno deljenje informacija", rekao je Pompeo.