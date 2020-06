J. ILIĆ | 06. jun 2020. 07:52 | Komentara: 0

GRAD Smederevo obeležio je 79-godišnjicu najveće tragedije u svojoj istoriji, kada je 5. juna 1941. eksplodirala municija nemačke vojske u Smederevskoj tvrđavi. Do danas nije utvrđen uzrok eksplozije, kao ni tačan broj poginulih.I ove godine, na dan petojunske tragedije, u prisustvu mnogobrojnih Smederevaca i potomaka nastradalih, služen je parastos žrtvama kod zajedničke grobnice - Spomen-kosturnice na Starom groblju. Položeni su venci i kod Spomenika 5. junu blizini tvrđave, ali su zbog epidemije virusa korona izostali program i tradicionalno okupljanje učenika Gimnazije.Gotovo osam decenija prošlo je od velike tragedije u kojoj je Smederevo bilo gotovo potpuno uništeno. Od eksplozije koja se dogodila u 14.14 poginulo je od 2.500 do čak 4.000 stanovnika. Nastradao je svaki četvrti Smederevac, jer je grad imao oko 11.000 stanovnika. Ostala je neoštećena samo 21 kuća.U Smederevskoj tvrđavi, prema nekim procenama, bilo je oko 400 vagona municije. Podaci govore da se udarni talas eksplozije kretao brzinom od 5.000 metara u sekundi i imao 10 miliona konjskih snaga, što je jačina atomskih bombi bačenih na Hirošimu. Da nije bilo zidina drevnog grada, koje su ublažile udar, Smederevo više ne bi postojalo, slažu se istoričari.Uzrok eksplozije nije rasvetljen. Prva verzija je bila da je do tragedije došlo zbog visoke temperature, a potom da je reč o komunističkoj sabotaži kako bi se oslabila moć Nemaca.Obnova je, navodno, koštala čak milion maraka, i najvećim delom platili su je Nemci. Smederevo je, tako, jedini grad na ovim prostorima koji je izgrađen u toku Drugog svetskog rata.Grad u ruševinama Foto Muzej u SmederevuU ZNAK sećanja na žrtve, u izlogu Istorijskog arhiva postavljena je izložba fotografija "Sećanje u kamenu". Izložba prati podizanje spomen-kosturnice Aleksandra Deroka i delove iz građevinskog dnevnika, fotografije sa prvih pomena. Izložba će biti postavljena do 1. jula.