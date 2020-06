Tanjug | 05. jun 2020. 19:56 |

Izjava crnogorskog ministra spoljnih poslova Srđana Darmanovića o tome da postoje mehanizmi unutar NATO koje bi Crna Gora mogla da koristi ako bi se procenilo da postoji vidno ugrožavanje bezbednosti Crne Gore od strane Srbije, predstavlja još jedan jasan pokazatelj koliko je crnogorski režim izgubio kompas, izjavio je danas šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

"Da je neko rekao pre 30 godina da će Crna Gora tražiti od NATO-a da napadne i bombarduje Srbiju, mislili bi da je potpuno poludeo. Malo je NATO, očekujem da zovu i OVK i mudžahedine, to su sve istorijski saveznici crnogorskog naroda", rekao je Dačić u pisanoj izjavi.

Da je današnja crnogorska vlast, kako je dodao, bila u vreme Njegoša, rekli bi za njega da je ratni zločinac i velikosrpski hegemonista.