Tanjug | 01. april 2020. 07:17 |

KOSOVSKA MITROVICA - Vršilac dužnosti premijera privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti najavio je da od ponoći 1. aprila na snagu stupa odluka vlade o ukidanju taksi i uvođenju reciprociteta do 15. juna, kada će proceniti efekat te mere.Kurti je "ukidanje" taksi, i to potpuno i bezuslovno, kako su zahtevale SAD, a na šta ga je uoči sednice vlade podsetio Isa Mustafa, ipak oročio, te praktično suspendovao do polovine juna, uz uvođenje sankcija za srpske dokumente i robu, kako je javio portal Kosovo onlajn.Mustafa je za potpuno i bezsulovno ukidanje taksi, a reciprocitet je, navodi, pitanje koje bi kasnije bilo promišljeno u saradnji sa SAD, pre svega i zapadnim partnerima.Kurti je na konferenciji za novinare u Prištini sinoć rekao da će takse na srpske proizvode biti ukinute i zamenjene merama reciprociteta, dok će na robu iz BiH takse biti u celosti ukinute, bez reciprociteta.On je naveo da će odluka stupiti na snagu pre ponoći i da će važiti do 15. juna, kada će biti doneta procena o tome kako je sprovedena.Za meru reciprociteta rekao je da je doneta u skladu sa sporazumom CEFTA i evropskim trgovinskim praksama."Vlada je na sastanku i donosi se veoma važna odluka, koja se odnosi na postepenu primenu reciprociteta kao principa u odnosima sa Srbijom. U trgovinskim odnosima sa Srbijom oznake koje se koriste u sledećim dokumentima biće u skladu sa ustavom Kosova i važećim zakonima", kazao je Kurti.Prema njegovim rečima, odluku koju donosi vlada sprovode granična policija, carina, KVFA, agencija za medicinske proizvode i opremu i druge odgovorne institucije."Dakle, donosimo odluku koja stupa na snagu odmah nakon potpisivanja", poručio je Kurti.Uoči početka sednice odlazeće vlade, na kojoj bi trebalo da bude donesena odluka, Kurti je rekao i da će ubuduće u trgovinskim odnosima sa Srbijom oznake biti u skladu sa kosovskim ustavom I važećim zakonima.Reč je, kaže, o fitosanitarnim sertifikatima i pratećoj dokumentacii za hranu i neprehrambene proizvode biljnog i neživotinjskog porekla, koji podležu graničnoj kontroli, i drugo, veterinarska uverenja i prateća dokumentacija za hranu i neprehrambene proizvode koji podležu graničnoj veterinarskoj kontroli.Rekao je i da će odluku sprovoditi "Granična policija, Carina, KVFA, Agencija za medicinske proizvode i opremu i druge odgovorne institucije".U predlogu mera reciprociteta, koje je vladi dostavilo uoči sednice kosovsko ministarstvo za trgovinu, predviđeni su dalji koraci u uvođenju mera reciprociteta u oblasti svih dokumenata I praksama koje utiču na trgovinska pitanja, zatim za priznavanje svih profesionalnih kvalifikacija (kao što su diplome, licence za sertifikate, dozvole itd. izdate od kosovskih organa), kao I recipročne mere na registarskim tablicama svih vozila, autobusima, kamionima, automobilima…Takođe, recipročne mere će biti uvedene i kada je reč o slobodnom kretanju osoba, uključujući priznavanje dokumenata koje izdaju Srbija i BiH, poput pasoša, ličnih karti i vozačkih dozvola.

ĐURIĆ: KURTI NIJE UKINUO TAKSE, NE NASEDATI NA LAŽNE VESTI

Direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Ðurića izjavio je sinoć da tehnički premijer privremenih institucija samouprave u Prištini Aljib Kurti nije ukinuo takse na robu iz centralne Srbije i ne treba nasedati na lažne vesti.

"Premijer privremenih institucija samouprave u Prištini najavio je, da budemo sasvim precizni, samo oročenu suspenziju taksi i to uslovno, a istovremeno uvodi nove kaznene mere za naše građane i privredu, koje naziva reciprocitetom", naglasio je Ðurić u saopštenju.

Ovim se, istakao je on, situacija ne deeskalira i ne vraća na stanje pre uvođenja anticivilizacijskih taksi na robu iz centralne Srbije, već se na perfidan način uvode do sada nepostojeće barijere za trgovinu i kretanje ljudi i robe.

Ðurić je naveo da Priština nastavlja da se poigrava ovim pitanjem i ekonomskom perspektivom društva na Kosovu i Metohiji i naglašava da je ova odluka predstava namenjena delu međunarodne zajednice.

"Smatram, međutim, da nikako nije vreme za mere poput onih koje je večeras usvojila Priština, već je ovo vreme kada čak i duboke i suštinske razlike sa Prištinom treba da budu po strani, i kada svi treba da snažno i neposredno sarađujemo na prevazilaženju epidemije koja ne zna za granice, političko opredeljenje, veru i naciju, zaključio je Ðurić.