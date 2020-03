Dušan STOJAKOVIĆ | 23. mart 2020. 07:54 | Komentara: 0

U SE i u svoje Kineze. Parafrazom narodne poslovice može se opisati stanje u kojem se našla Srbija u trenucima jednog od najdelikatnijih svetskih izazova - usred pandemije virusa korona. Vajni saveznici, zaštitnici naših, ali i globalnih interesa, u danu su pokazali svoje pravo lice. Kad je Srbiji teško, većini nije važno. Ipak, jedna, a najveća nacija na svetu, nije nas zaboravila. Osim medicinske pomoći, poslala je u našu zemlju svoje medicinare. Time je pokazala ko je ko u svetu, ali i ko je ko među našim prijateljima.Disciplinom i posvećenošću izborili su se sa prvim udarom kuge 21. veka. Umesto uloge žrtve, kineski lekari danas daju savete širom sveta, kako se boriti sa koronom.To nije nikakvo iznenađenje za nekadašnjeg ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Kini prof. dr Slobodana Unkovića. On kaže da je tajna dobrih odnosa naše dve zemlje u zajedničkom slobodarskom duhu.

- Baš kao što smo mi u Drugom svetskom ratu bili okupirani i prinuđeni na borbu za opstanak, ali i slobodu, i kineska nacija je prolazila kroz teške istorijske trenutke, invazije Japanaca - kaže profesor Unković. - Filmovi sa Batom Živojinovićem, "Valter brani Sarajevo", pa i "Most", pomogli su da veliki broj Kineza zavoli, pre svega, onu staru Jugoslaviju. Čak i u trenucima kada su se otvarali prema svetu, koristili su neke naše tadašnje modele. I posle raspada SFRJ, ostali su dobri odnosi i danas su, zahvaljujući odgovornom i pouzdanom odnosu naših političara i bivših i sadašnjih, doveli do toga da tamošnja država, narod i rukovodstvo imaju poseban odnos sa Srbijom. Imaju dobre odnose sa mnogim zemljama u jugoistočnoj Evropi, ali sa Srbijom najbolje.Unković, koji je bio i rektor Beogradskog univerziteta, ali i predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, kaže da bi ogroman broj država voleo da ugosti Si Đipinga, ali mi ne samo da smo ga ugostili, nego smo sa njim uspostavili prijateljstvo. On se lično založio ne samo da bude napravljen Pupinov most, koridori, negu su i spasene smederevska Železara i RTB "Bor":- Ne čudi me da se Kina prva izborila sa koronom. Svedočio sam koliko su napora ulagali u tehnologiju, nauku i obrazovanje. Te rezultate su ostvarili činjenicom da su druga najsnažnija ekonomija u svetu. Osim zapadne, oni imaju i tradicionalnu medicinu. Kombinovanjem su uspeli da obuzdaju virus i Vuhan je već izlečen. Sada kada nam mnogi saveznici okreću glavu, šalju Srbiji pomoć i svoje lekare, kako bismo se i mi izborili sa izazovima virusa. To je dokaz da su i Kinezi i njihovo rukovodstvo posebno vezani za Srbiju. Bili su tu i tokom sankcija, pomogli su nam da kroz barter aranžman sačuvamo državu i ekonomiju.PROFESOR Slobodan Unković posebno je pohvalio ambasadorku Kine u Beogradu. Kaže za nju da je izuzetna ličnost.- Upoznao sam je pre 20 godina i tada je radila u Ministarstvu spoljnih poslova. Izuzetno je posvećena i veliki je prijatelj Srbije. Odmah po početku, kao predsednik Grupe srpsko-kineskog prijateljstva, čim je počela, uputio sam joj poruku sa željama da se što pre izbore sa epidemijom virusa korona.