NovostiOnline | 22. decembar 2019. 12:48 > 14:00 |

Na Divčibarama, zimskom centru najbližem velikim gradovima u Srbiji - Beogradu i Novom Sadu, otvoren je najmlađi i najveći hotel "Crni vrh", u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije Rasima Ljajića.





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je čestitao porodici Teodosić zbog fantastičnog ulaganja.

- Hoću da se zahvalim na tome što su uložili ogroman novac, naporno radilio, zaradili i uložili u Srbiju. Toliko sam zahvalan i ponosan na ovu porodicu što je ovo učinila za svoju zemlju. Mogli su da ulože bilo gde u svetu, ali su se odlučili za svoju zemlju - rekao je Vučić.

Kako kaže, kapaciteti su divni, i dodao da će država preuzeti na sebe put od Krčmara do Divčibara, kao i telekomunikacione mreže i vodovodnu mrežu.

"Vi obezbedite placeve i sve što je ljudima potrebno po pitanju infastrukture", rekao je Vučić, i dodao da će uraditi put Iverak-Lajkovac, kako bi do Valjeva trebalo samo 45 minuta.

Vučić je naglasio da je zato važno da se donese Plan razvoja Srbije do 2025. godine i da se ubrza njegova realizacija.

Kazao je da će država pomoći i da se naprevi veliki travanati teren za fudbal, kao i da će biti urađen još jedan sa veštačkom travom, a da je Fudbalski savez obećao da će uraditi reflektori,

Kako je rekao, Dejan Stanković je obećao da će tu dovesti fudbalere Crvene Zvezde, umesto da idu na pripreme u Sloveniju.

Vučić je najavio da će biti urađen od Krčmara do Divčibara i da će se stizati za samo sat vremena do tog centra, kao i da će se uraditi potrebna infrastruktura, vodovod i kanalizaciju preko Kancelarije za javna ulaganja.

Predsednik je najavio i da će vrlo brzo početi gradnja brze saobraćajnice od Iverka do Lajkovca i da će moći od Beograda od Valjeva da se stigne za samo 40 minuta.

Kako je rekao, Konrad Hilton, vlasnik lanca čuvenih hotela, je rekao da može da se bude uspešan ako radi svakog dana naporno i da je važno bez obzira na greške da se borite i ustajete.

- Hvala vam što ste seo svog kapitala uložili u svoju zemlju i što želite da ulažete u svoju Srbiju - rekao je Vučić.

VUČIĆ:JOŠ VIŠE ĆEMO POMAGATI DOMAĆIM INVESTITORIMA

Država će još više pomagati domaćim investitorima koji su zaradili novac u svetu i hoće da ga ulože u našu Srbiju, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić na otvaranju hotela "Crni vrh" na Divčibarama.

Vučić je zahvalio Milošu i Jovanu Teodosiću, kako je rekao, na tom fantastičnom ulaganju vrednom 7,8 miliona evra, koje će doći i do 10 miliona evra.

"Hoću da se zahvalim na tome što su uložili ogroman novac, naporno su radili, zaradili i uložili u Srbiju. Toliko sam zahvalan i ponosan na ovu porodicu što je ovo učinila za svoju zemlju. Mogli su da ulože bilo gde u svetu, ali su se odlučili za svoju zemlju", rekao je Vučić.

"Hoću da čestitam i Rasimu, ovo je deseti veliki projekat za hotele koji pomažemo, svi su sa više od 800.000 evra. Pomažemo jer hoćemo da razvijemo infrastrukturu. Što bi naši fudbaleri išli u druga mesta, kada imamo divne Divčibare, Vrdnik, odlčan Zlatibor. Zato što nam se uvek čini da je tuđe lepše. Meni ovo fenomenalno izgleda. Vazduh je ovde bolji nego tamo".

Dodao je da je prvi Miloš Obrenović uvideo značaj Maljena i da ta planina ima poseban značaj za Srbiju.

Kako kaže, kapaciteti su divni, a država će preuzeti na sebe put od Krčmara do Divčibara, kao i telekomunikacione mreže i vodovodnu mrežu.

VUČIĆ:POMOĆI ĆEMO DA SE VRATI TEŠKO STICAN UGLED KRUŠIKA

Pomoći ćemo da Krušik vrati teško stican ugled, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio da će uskoro biti održan sastanak sa predstavnicima svih fabrika namenske industrije, kojima će pomoći, uključujući i Krušik.

Vučić je, nakon otvaranja hotela na Divčibarama, upitan za komentar izjave Aleksandra Obradovića da se "na Krušiku vidi anatomija jednog rezima", te kakvo je tamo zaista stanje, rekao da je protiv te kompanije vođena "jezivo prljava" kampanja zbog koje su ugrožena radna mesta Valjevaca.

Zbog takve neodgovornosti i bezobzirnosti uskoro će, kaže Vučić, biti održan sastanak sa fabrikama namenske.

Podsetio je da je Krušik 2012. bio pred gašenjem, da je bilo tri puta manje radnika, i da nije postojao niti jedan ozbiljni proizvodni pogon.

Potom je, kaže, nešto urađeno za tu fabriku, a sada su je, kampanjom i takvim izjavama, vratili unazad.

Tvrdnje o Krušiku, potaknute odavde, stigle su upravo iz zemlje iz koje su, sedam dana kasnije, otišle minobacačke rakete u Emirate, a to je proizvod koji se pravi u Krušiku.

„ Kome da prodamo nešto iz Krušika, kada ko god ukuca to ime može da čita samo o prljavoj kampanji. Od svih krivičnih dela koja su navodili ostalo je, kako smo videli, samo da me je Nebojša Stefanović lagao“, kazao je on.

Vučić je naglasio da će država morati da se bori i da je uveren da će ponovo dići na noge „Krušik“.

Upitan za planove za Valjevo reako je da će se raditi brza saobraćajnica Lajkovac-Valjevo i da će mašine uskoro izaći na teren.

„ Osim toga moraćemo od bolnice, infrastrukture, da radimo na dovođenju još jednog velik investitora, kao što ćemo morati u Požarevac i Kikindu, ali i druga mesta. U Valjevo moramo da dovedemo veoma ozbiljnog investitora“, naglasio je on.

DO KRAJA 2021. GODINE ULOŽIĆEMO 10 MILIONA U VALjEVSKI KRAJ

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će do kraja 2021. godine u valjevski kraj biti uloženo više od 10 miliona evra, kao i da će u naredna dva meseca posetiti Valjevo, kako bi razgovarao sa građanma.

"U Valjevo ću uskoro, i to da razgovaram sa ljudima, a ne da držim mitinge i predavanje. A, uložićemo mnogo više od pet miliona evra, jer samo će izgradnja kanalizacije koštati tri miliona", rekao je Vučić novinarima na Divčbarama.

Kako je rekao, do kraja 2021. godine biće uloženo više od 10 miliona evra u potez Mionica - Divčibare i Divčibare - Valjevo, u kompletnu infrastrukturu, što će biti navedeno i u investicionom planu.

"To vam ja obećavam, ne predsednici opština", rekao je Vučić.

Dodao je da je cilj da domaći turisti troše više novca u svojoj zemlji, te da će se pokušati sa uvođenjem ekskluzivnih vaučera, odnosno da se vaučeri ne odnose samo na smeštaj sa dve ili tri, nego i na onaj sa četiri ili pet zvedica, kako bi se pomoglo ljudima koji hoće da ulažu u luksuzni turizam.

"U naredna dva meseca doći ću u Valjevo, da razgovaram sa ljudima, vidim šta misle i šta treba da uradimo", rekao je Vučić.

On je reako i da će se raditi brza saobraćajnica Lajkovac-Valjevo i da će mašine uskoro izaći na teren.

Vučić je dodao da Srbija ima najveće subvencije za kupovinu traktora pošto poljoprivrednicima poklanja 50 odsto potrebnih sredstava i poručio da država uvek želi da zaštiti saljaka i domaću privredu.

On je, odgovarajući na pitanja novinara kako još država može da pomogne poljoprivrednicima, kazao da sigurno nigde u svetu nema tolikih subvencija kao kod nas kada su u pitanju traktori.

"Za to (poljoprivredu) ćemo uvek da imamo novca", poručio je predsednik i dodao da je na hiljade mašina do sada subvencionisano.

Napomenuo je da tržište uređuje cene poljoprivrednih proizvoda i da kada građanima odgovara cena mleka ili mesa onda ne odgovara seljacima i obrnuto.