U Srbiji je u poslednja 24 sata zabeleženo 137 novih slučajeva zaraze korona virusom, a od posledica virusa je jedna osoba preminula. Član kriznog štaba dr Predrag Kon je za RTS rekao da treba sačekati da se vidi da li će virus vratiti većom snagom. Prof. dr Radomir Janković sa Kliničkog centra u Nišu rekao je da se pokazalo da je kovid 19 sistemsko oboljenje za koje još uvek nema rešenja.Komentarišući današnje podatke, epidemiolog dr Predrag Kon rekao je za RTS da nema dileme da se korona virus vraća."Da li će da se vraća većom snagom, to ćemo sačekati. Ovaj virus nam je pokazao da ništa ne znamo o njemu, i da jednostavno sve ono što se uobičajeno dešava kod respiratornih virusa, a to je da ima jasnu sezonu, da je u ovim mesecima, u ovom delu godine itekako aktivan i sposoban da se prenosi", rekao je dr Predrag Kon tokom gostovanja u emisiji Oko.Načelnik Klinike za anesteziologiju Kliničkog centra u Nišu prof. dr Radomir Janković rekao je da su se svi u Kliničkom centru u Nišu nadali da, posle udara krajem marta i u prvoj polovini aprila, nikada više neće biti pred takvim iskušenjem.Radomir Janković je dodao da su nauka i patofiziologija pokazali da je kovid 19 jedno sistemsko oboljenje za koje još uvek nema rešenja.Novi Pazar je uveo vanrednu situaciju zbog porasta broja obolelih od koronavirusa. Odluka je doneta u 15 časova na onlajn sednici gradskog Štaba za vanredne situacije. Prema poslednjim podacima zabeleženo je 339 novih slučajeva zaraze, a samo 30 od juče.Direktor Opšte bolnice u Novom Pazaru dr Meho Mahmutović rekao je da je to zabrinjavajući podatak jer se iznenada pojavio veliki broj obolelih.Dr Kon je podsetio da u izolaciju idu oni koji su bolesni, dok u samoizolaciju idu oni koji su bili u kontaktu sa obolelima i da će komunalna milicija proveravati da li se izolacija sprovodi i dodao da je jasno da dolazi do porasta, ne samo kod nas, nego u čitavoj Evropi gde je došlo do popuštanja."Mi moramo da računamo na to da je to borba na dug tok i da počnemo da razmišljamo da nema ni govora o tome da će nas virus napustiti", istakao je Kon i dodao da će sve ove aktivnosti sprovoditi do pronalaska vakcine ili sticanja kolektivnog imuniteta.Kon je naveo da je bilo je očekivano da će zaražavanje tokom leta biti manje i da neće dovesti do teških slučajeva."Mi jesmo slušali o tome da se virus širi i na visokim temperaturama. Međutim, činjenica je da smo mi bili pred samo gašenje epidemije i došli do 18 u jednom danu", rekao je Kon.