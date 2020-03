J.Ć. | 31. mart 2020. 14:25 | Komentara: 0

Pred nama su dve najteže nedelje koje će beležiti najviše obolelih od koronavirusa, ali i umrlih, upozorava epidemiolog iz Niša Bratislav Tiodorović. On kaže da podaci o manjem broju potvrđenih slučajeva zaraženih korona virusom nisu optimizam, već samo kratka pauza, te da očekuje da će u naredne dve nedelje uslediti veliki pritisak na Klinički centar Niš koji prima pacijente sa celog juga Srbije.

- Očekujemo jedan val obolelih ovde na jugu Srbije, većeg intenziteta nego što je do sada bilo. Moramo biti za to pripremljeni. Ovi uslovi ispunjavaju sve što je potrebno da stvarno možemo da primimo obolele. Ovo će biti centar ne samo za Niš već i za okolne gradove iz Kruševca, Pirota, Vranja... Svesni smo da ove dve nedelje treba izdržati. Kada stignemo do Vaskrsa, očekujemo jedan blagi pad i da iz aprila meseca izađeo sa boljom situacijom – rekao je Tiodorović.

On napominje da je uslov za to da se ostane kod kuće id a se to pre svega odnosi na one koji su mlađi od 60 godina, kod kojih je zapravo i zabeležena najveća stopa obolenja.

- Disciplina sada igra glavnu ulogu, to posebno treba da shvate mladi i oni srednjih godina, jer na osnovu patologije i onoga što stiže u KC, 30 posto od ukušnog broja obolelih čine osobe koje su stare između 40 i 60 godina –kazao je Tiodorović.