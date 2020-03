B. RADIVOJEVIĆ | 27. mart 2020. 23:00 | Komentara: 0

U KLINIČKOM centru Srbije, prvi put u svetu, uspešno je porođena trudnica sa veoma teškom plućnom hipertenzijom i stentom u glavnom stablu leve koronarne arterije. Žena stara 24 godine rodila je zdravu devojčicu.U multidisciplinarnom timu KCS, koji je prvi put u svetu doveo do uspešnog završetka trudnoće kod ovako kompleksne pacijentinje, bili su ginekolozi-akušeri prof. dr Snežana Plešinac i dr Ivan Pavlović, anesteziolozi dr Snežana Mitrović i dr Mirjana Kačar, neonatolog dr Višnja Stamatović i kardiolozi dr Gorica Radovanović i profesor dr Arsen Ristić.Porodilja je dobro, a beba je prebačena u Institut za neonatologiju u Beogradu, i o njoj brine dr Višnja Stamatović sa svojim timom.Profesor dr Arsen Ristić i dr Gorica Radovanović kažu da su ovu pacijentinju lečili poslednjih pet godina na Klinici za kardiologiju KCS. Zbog pritiska koji je veoma proširena plućna arterija vršila na najvažniji segment srčane cirkulacije, prof. dr Vladan Vukčević pre četiri godine uspešno joj je ugradio stent u glavno stablo leve koronarne arterije. To joj je, uz savremenu kombinovanu terapiju za plućnu hipertenziju, koja je poslednjih godina dostupna u Srbiji, značajno smanjilo tegobe i produžilo život.U multidisciplinarnom timu ističu da je sa plućnom arterijskom hipertenzijom trudnoća apsolutno kontraindikovana, a rizik da majka ne preživi trudnoću veoma visok - između 20 i 40 odsto.- Uprkos detaljnim i više puta jasno iznetim informacijama o visokom riziku, naša bolesnica i njena porodica su se odlučili da se ne prekine trudnoća - pričaju lekari.Ova žena uporna da i pored svega postane majka, uz ginekološko-akušerski nadzor prof. dr Snežane Plešinac i kardiološkog tima, do 32. nedelje trudnoće stigla je bez komplikacija.SPREMILI I MEHANIČKO SRCENA dan porođaja pritisak u plućnoj cirkulaciji ove porodilje, prema rečima lekara, bio je 165 mmHg, ali nije bilo znakova srčane slabosti. Porođaj carskim rezom urađen je u operacionom bloku Klinike za kardiohirurgiju, čime je obezbeđena maksimalna bezbednost pacijentkinje. Istovremeno je omogućeno intenzivno kardiološko lečenje kao i eventualna primena uređaja za mehaničku potporu srčane cirkulacije (ECMO) u slučaju razvoja teške srčane slabosti, što je glavni rizik u teškoj plućnoj hipertenziji.