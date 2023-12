"IZA OKUPLJENIH SE KRIJE ĐILAS I NJEGOVE NAMERE": Oštre kritike na račun današnjeg skupa ProGlasa u Beogradu

MNOGE reakcije stigle su iz SNS povodom današnjeg okupljanja ProGlasa.

- Organizator otputovao, gost se razboleo, Tepić mahnula i otišla, Aleksić ljut na one koji nisu došli, Lazović mutira, DSS "gradonačelnik" sriče, jedan anonimus traži glasanje na izborima - podizanjem ruku. Nije čudo što im je uvertira juče u Kneza Miloša bila kao buvljak. To je - to - napisao je na društvenoj mreži "Iks" Vladimir Orlić, član predsedništva SNS-a.

Dodao je i to kako bez obzira na izveštavanje pojedinih medija plato ispred Skupštine danas nije bio popunjen.

- Reporter N1, upravo: "Ja sad ne vidim odavde da li je ceo plato ispred Skupštine popunjen.." Jeste, kako nije. Evo, vidi se i na kameri - uživo. Prepun, standardno... za sve ove dane nakon izbornog debakla tajkunske bulumente. A što, neko od vas je ponovo poneo loptu?.. Šator?.. - stoji u objavi.

Nikolić "Iza okupljenih se krije Đilas i njegove namere"

Milica Nikolić, član Predsedništva Srpske napredne stranke se oglasila povodom današnjeg skupa u Beogradu.

"Dok okupljeni, iza kojih se krije Dragan Đilasa i njegove namere, slušaju na bini Đilasove u poslenike, na sve spremne igrajući ulogu žrtve, a ujedno žestoko maltretirajući građane Beograda, glumac čije smo prebijanje Gage Antonijevića svi gledali, stiže, biznis klasom, u Njujork.

Da li po instrukcije za nastavak divljanja ili turistički, pored toliko zabrinutosti” ovde, manje je važno od toga šta Đilas i njegova posluga rade, u pokušaju krađe izborne volje, jer da je prihvate- očigledno ne mogu. I neće…

Uništili su vrata Skupštine grada, polupali prozore, poručivali kako ćemo "slušati Oluju", gađali kamenicama policajce, a danas, isti oni koji su tada jedni drugima, u rušilačkom poduhvatu, govorili "proguraj" i koji danima onemogućavaju ljudima slobodno kretanje, dakle i Aleksić i Milivojević i Tepić, poručuju da njihovo bezumlje neće stati.

Osim pitanja: "da li normalni", postavlja se i, možda, najlogičnije: Zašto se Đilas ne obrati?

Koliko god bezumnici i štetočine iz bivšeg režima pokušavali da izvedu kojekakve Majdane, nemire i slične budalaštine protiv svoje zemlje, ne bi li tako srušili predsednika Vučića i volju naroda koji mu pruža, nesumnjivo najveću i neuporedivu njihovoj, podršku.

A kada ona, koja je roditeljima ubijene dece poručila da nemaju tapiju na bol, sada traži žaljenje, treba je podsetiti da u najmanju ruku zaslužuje- prezir!" navedeno je u njenom saopštenju.

Jovanov "Svaka publika navija za svoje"

Milenko Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranketakođe se oglasio ovim podovom.

- Svaka publika navija za svoje. Kad se pojave igrači Zvezde, publika skandira "Zvezda!" Kad se pojave igrači Partizana, publika skandira "Partizan!". Kad igra reprezentacija, publika skandira "Srbija!" A kada se pojave Marinika, Đilas, i Aleksić, publika skandira "Lopovi!". Logično - napisao je on na društvenoj mreži "Iks".

