"NEMOJ BRALE MNOGO DA SE UOBRAZIŠ": Premijerka o omiljenom spotu iz kampanje - To je ključ ove kampanje

PREMIJERKA Ana Brnabić, gostujući na televiziji Pink, rekla je da su planovi veliki, i kaže da joj je omiljeni spot iz ove kampanje snimak razgovora predsednika i poljoprivrednika u kafani.

Foto: Printskrin TV Pink

- Kada mu jedan kaže "Nemoj brale mnogo da se uobraziš!" To Siniša i ja u šali kažemo predsedniku, i to je ključ ove kampanje - kazala je premijerka.

On je kroz smeh rekao da su mu to poručili kada je on rekao da mu je dosta njih, na šta je Brnabićka opet rekla: "Nemoj brale"

Premijerka je istakla važnost razvoja IKT sektora i savremenih tehnologija, kao i BIO4 kampusa.

- Mi sada idemo sedam koraka dalje - kazala je ona, a Vučić dodaje:

- To je nešto što mi obični ljudi ne znamo, ali važno je da se radi. Ko zna koliko se podataka čuva u tom data centru u Kragujevcu - kaže on.

Ana Brnabić je podsetila i da je jednom prilikom govorila o uvođenju broudbend interneta u Srbiji, a da ju je Vučić u šali pitao: "Koji ti je to bend".