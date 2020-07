Novosti onlajn | 04. jul 2020. 15:15 | Komentara: 0

U POSLEDNjA dva dana aktuelna je priča o supružnicima Kasalica, Zdravku i Makedonki, koji zbog podrške Srpskoj pravoslavnj crkvi trpe najpodliju i najstrašniju torturu.Oni su uhapšeni zbog navodnog pranja novca, a što se odnosi na njihovo imovinsko stanje, tačnije: pripadnici SPO od supružnika Kasalica tražili su da im objasne odakle im novac za garsonjeru i automobil, kao i imovinu stečenu tokom tri decenije braka.Nakon mučnog desetočasovnog saslušanja, predsedniku Sindikata Odbrane Vojske Crne Gore oficiru Zdravku Kasalici i njegova supruga Makedonki, određeno je zadržavanje od 72 časa.- Zdravku nije pozlilo zbog njega samog, već zbog stanja njegove supruge kad je u pauzi, u hodniku čuo suprugu da je u susednoj prostoriji. Uporno je tražio i molio da mu se omogući da joj priđe tek na korak blizu i izrazi reči utehe i sve to u prisustvu svih, ali mu je to onemogućeno i izrekom zabranjeno. Strogo procesno gledano, to se može i tako protumačiti i takva “vrsta zabrane” izreći, ali se kosi sa minimumom humanosti. To je bio isključiv uzrok zbog kojeg je Zdravku pozlilo i zato je nakon ponoći izjavio da stupa u potpuni štrajk. I bez hrane i bez vode, sve dok ne puste njegovu suprugu da se brani sa slobode. Prekinuće štrajk i pristaće da on ostane u pritvoru koliko god SDT želi, samo pod uslovom da njegova supruga bude kući, odnosno da majka bude sa sinom. Pokušao sam da ga odvratim od toga i upozorio da mu to može ozbiljno narušiti zdravlje i sam život, ali nije vredelo. Samo se triput prekrstio i ostao pri svojoj odluci. I specijalni tužilac je probao da ga odvrati, ali uzalud, ostao je pri svojoj odluci - kazao je njihov advokat Vladan Bojić.„Moja sestra je uvijek bila više majčino dijete nego ja. Ja sam, nekako, uvijek htjela svuda, da sve vidim i čujem. Nije mi bilo teško, pričali su mi, da sa godinu – dvije odem na selo, bez majke. Tek uveče bih, kroz san, nekoliko puta malo zaplakala tražeći majku.I od tad se ništa nije promijenilo. I dan danas, sad već toboš velika djevojka, kroz san ali i na javi, izgovorim majčino ime, moje, kako znam da je nazovem: moje pamuk majke.Sinoć je Crna Gora uhapsila majku. Sinoć je Crna Gora uhapsila samu sebe. Sinoć je riječ koja je, možda, ona prva koja bi, ona koja je rodila spas, doživjela da bude sramno oklevetana – ali ponižavajući one koji je gone.I sinoć smo, kao djeca, čuli šta znači kad te takava riječ rodi.Ni metar, majko!Ni metar ološima, kriminalcima, ubicama, bezbožnicima, izdajnicima, ni metar ne odstupi.Sinoć su nam „očevi nacije“ pokazali kako Oca i oca otimaju Sinu i sinu. I sinoć smo shvatili šta je Sloboda, šta znače svi oni osmjesi koji su obišli svijet, ona stisnuta pesnica, riječ koja je donosi Dobro, sinoć je otvoren Sezam nebeskog carstva:Ni metar, majko!Ni metar, radosti moja, ni metar patnjo, ni metar suzo kroz san ni metar kriku na javi. Ne daj se, slobodo.I na kraju… Volim te, majko!Volim te, Crna Goro koja vrištiš, koju kažnjavaju na pravdi Boga, na pravdi Dobra. Volim te, jer nam je ostalo samo da te volimo umno i bezumno, s vjerom, volimo te tako jer nam je do kraja ostalo još jedino da počnemo da te mrzimo.Ni metar, majko. Ni metar pred tom mržnjom i sramotom.Vjerujem, kada sve sve ovo prođe, rodiće se, rađa se, svanuće i sviće. Za sve što rade iz mržnje, ni metar, jer, majko, oni znaju šta rade", objavila je na svom Fejsbuk profilu Ljubica Simonović.I to nije jedina reakcija koju je ova, strašna kao mač i snažna kao ljubav, rečenica izazvala.„Ni metar majko! Reče sin svojoj majci koju izvode iz marice po noći, kao da je najveći kriminalac. Reče sin časnog oca, sin roditelja koji su sinoć zadržani u pritvoru. Ni metar majko! Strašno svjedočanstvo vremena u kojem živimo…", napisala je Tamara Ćelasan.(In4s.net)