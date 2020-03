Tanjug | 18. mart 2020. 16:57 | Komentara: 0

U Beogradu će u naredna dva dana biti zadržan postojeći režim odvijanja saobraćaja na gradskim, prigradskim i lokalnim linijama, izuzev linija BG voz-a na kojima su ukinuti svi polasci na liniji Beograd Centar - Mladenovac i redukovan polazak na ostalim linijama BG voz-a.To je, kako se navodi u saopštenju gradskog Sekretarijata za javni prevoz, urađeno na molbu Privredne komore Srbije kako bi se linijama javnog linijskog prevoza putnika privremeno obezbedio prevoz zaposlenih koji rade u trećoj smeni.U saopštenju se navodi da se za vreme trajanja vanrednog stanja ukida saobraćaj vozova na relaciji “Beograd centar-Mladenovac“ i “Mladenovac-Beograd centar“.Tako je danas otkazan polazak voza u 16.05 časova na relaciji „Beograd centar-Mladenovac“ i polazak voza u 18.52 na relaciji “Mladenovac-Beograd centar“.U saopštenju se navodi i da se od danas, od 14 sati, održavaju sledeći polasci na linijama BG voz-a:Batajnica - Ovča - Batajnica: polasci iz stanice Batajnica za stanicu Ovča u 6.07; 8.45; 12.45; 14.45; 16.06; 17.45 (do Zemuna), a polasci iz stanice Ovča za stanicu Batajnica u 6.35; 8.05; 10.05; 14.05; 16.05; 17.36 časova.Lazarevac - Resnik- Ovča - Lazarevac: polasci iz stanice Lazarevac za stanicu Ovča su u 6.08; 11.08 časova, polazak iz stanice Lazarevac za stanicu Resnik u 16.50 časova, polasci iz stanice Resnik za stanicu Ovča u 7.52; 9.52; 12.52; 13.52; 14.52 i 17.22 časa, a polasci iz stanice Ovča za stanice Resnik i Lazarevac u: 6.50; 7.50 (do Lazarevca); 8.50; 10.50; 12.50; 13.50; 14.50 (do Lazarevca); 15.50; 18.30 časova (Beograd centar).