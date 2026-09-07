KUĆE IZGLEDAJU KAO DA U NJIMA ŽIVE PATULJCI: Ima ih više od 1.500, a kriju neobičnu tajnu

BELE kućice sa neobičnim kamenim krovovima izgledaju kao scenografija napravljena za bajku. Ipak, one su stvarne, neke su stare vekovima, a čitav jedan italijanski grad postao je poznat upravo zahvaljujući njima.

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Reč je o Alberobelu, malom mestu u italijanskoj regiji Pulja, čuvenom po tradicionalnim kućama koje se nazivaju truli.

Na području Alberobela ima ih više od 1.500, a dva dela grada u kojima su najviše zastupljene, Monti i Aja Pikola, nalaze se na UNESCO listi svetske baštine.

Krovovi koji izgledaju kao šeširi

Truli kuće prepoznaju se na prvi pogled.

Zidovi su beli, dok su krovovi kupastog oblika i napravljeni od kamenih ploča. Građene su tradicionalnom tehnikom suvog zida, bez upotrebe maltera.

Upravo takav način gradnje jedan je od razloga zbog kojih su truli Alberobela danas toliko važan primer tradicionalne arhitekture južne Italije.

Ali ako se krovovi pogledaju pažljivije, otkriva se još jedna neobična stvar.

Na krovovima su misteriozni znaci

Na mnogim truli kućama mogu se videti simboli naslikani belom bojom.

Među njima su krstovi, srca, sunce, mesec, znaci Zodijaka i različiti geometrijski oblici. Neki imaju hrišćansko značenje, drugi se povezuju sa drevnijim verovanjima i simbolikom.

Zbog toga krovovi, posmatrani sa nekog od vidikovaca u gradu, deluju još neobičnije.

U njima se i danas živi

Iako Alberobelo na fotografijama ponekad izgleda kao turistički kompleks napravljen u starom stilu, truli nisu samo dekor.

Neke kuće i dalje se koriste za stanovanje, dok su druge pretvorene u male prodavnice, restorane, radionice i smeštaj za turiste.

Posebno je zanimljiv kvart Aja Pikola, u kojem je sačuvan mirniji i stambeni karakter ovog neobičnog mesta.

Na drugom kraju je Monti, najpoznatiji deo Alberobela, sa stotinama truli kuća raspoređenih duž uskih ulica.

Jedna kuća se ipak razlikuje

Među stotinama kupastih krovova izdvaja se Trullo Sovrano, najveći trulo u Alberobelu i jedini koji ima sprat.

Danas je pretvoren u muzej u kojem posetioci mogu da vide kako je izgledao život u ovakvim kućama.

I možda je upravo to najveća čar Alberobela.

Kada se prošeta njegovim ulicama, teško je odlučiti da li gledate vekovima star način gradnje ili grad koji je neko osmislio za dečju knjigu.

Samo što ovde, iza malih vrata i ispod kamenih krovova, ljudi zaista žive.

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