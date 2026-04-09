NAJJEFTINIJI GRAD NA SVETU: Sve je kao iz bajke - Pivo košta 1,4 evra, temperatura na proleće je 28 stepeni!

В.Н.

09. 04. 2026. u 14:44

VIJETNAMSKI grad Hoi An proglašen je najjeftnijim gradom na svetu za putnike, ali kada se vidi kako ovaj grad izgleda, jasno je da to nije jedini razlog zašto je sve popularnijim među turistima.

Foto: Pixabay/Wphoto

Hoi An je obalski grad uz Južno kinesko more u Vijetnamu koji je u poslednje vreme postao izuzetno popularan među turistima. Nekada lučki grad, danas je turistička destinacija sa prelepim plažama i prijatnim temperaturama koje u martu dostižu oko 28 stepeni Celzijusa.

Ako se nađete u Hoi Anu, istražite i njegovo staro gradsko jezgro, koje je zaštićeno i nalazi se na Uneskovoj Listi svetske baštine. Možete uživati u uskim vijugavim uličicama ukrašenim šarenim lampionima, tradicionalnim zgradama i brojnim suvenirnicama.

Jedna od posebnosti Hoi Ana su i brojne krojačke radnje – tamo možete dobiti odeću po meri po veoma pristupačnim cenama.

Povrh svega, treba probati i odličnu lokalnu gastronomiju a posebno "cao lau" – rezance sa svinjetinom i povrćem, vijetnamski sendvič "banh mi", ali i knedle od belog pirinča po imenu "banh bao vas".

Foto: Pixabay/Tienthinhphoto

Najjeftiniji grad za turiste

Neki veruju da se razlog za povećano interesovanje za Hoi An krije u činjenici da je nekada proglašen i najjeftinijim gradom na svetu za putnike u tradicionalnom istraživanju britanske pošte pod imenom Svetski barometar troškova odmora.

Da bi došla do tih podataka, britanska pošta je upoređivala osam popularnih stavki na koje njihovi turisti obično troše novac na odmoru: obrok od tri jela za dve osobe, šolja kafe, boca lokalnog piva, limenka kole, čaša vina, boca negazirane vode, krema za sunčanje i sredstvo protiv insekata.

Pokazalo se da su cene u Hoi Anu izuzetno pristupačne, a u nekim segmentima i znatno povoljnije nego u drugim zemljama. Pola litra piva u tom vijetnamskom gradu košta samo 1,16 britanskih funti ili oko 1,38 evra, a krema za sunčanje 4,40 evra.

(Pun kufer)

TURISTIČKI dragulji lozničkog kraja, zavičaja Vuka Stefanovića Karadžića, i po broju i po zanimljivim sadržajima, dugo već, veliki su "mamac" mnogim turistima iz zemlje i inostranstva. Sve je razvijeniji i crkveni turizam, a najviše gostiju dolazi u Banju Koviljaču i uz samu obalu Drine, gde postoje kapaciteti i za ljude sa najdubljim džepovima.

09. 04. 2026. u 15:08

