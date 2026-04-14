KO JEDNOM DOĐE, UVEK SE RADO VRAĆA: Šta sve možete da obiđete na Tari? (FOTO)

ŠTA obići na Tari je pitanje koje skoro svi postavljaju kada odluče da svoj odmor provedu na ovoj planini.

Tara je jedna od najpopularnijih destinacija u Srbiji. Svako ko jednom dođe na Taru, uvek joj se vraća ponovo. Pravo mesto za sve koji vole prirodu i čist vazduh. Njene prirodne lepote očaraju svakog ko jednom dođe na ovu planinu.

Tara je svrstana u jedno od najlepših destinacija za odmor u Srbiji. Njene visoke četinarske šume su zapravo zaštitni znak Tare. Prostor Tare proglašen je Nacionalnim parkom 13. jula 1981. godine na ukupnoj površini od 24.991,82 ha.

Planina Tara predstavlja površ dinarskog pravca pružanja. Pripada delu starovlaških planina (Starovlaška-raška visija). Ova planina se nalazi na krajnjem zapadu Srbije zahvatajući područje ograničeno laktastim tokom Drine između Višegrada i Bajine Bašte. U najužem delu masiva smeštena je planina Zvijezda, koja je od Tare prirodno odvojena Klisurom Dervente. Po nadmorskim visinama, Tara spada u srednje visoke planine, čija je prosečna nadmorska visina 1.000 – 1.200 metara. Najviši vrh je Kozji rid – 1.591 metar.

Šta obići na Tari

Planina Tara pruža mnogo, i veoma je popularna za sve one koji vole aktivan turizam. Šta obići na Tari je često pitanje, a u nastavku teksta sledi nekoliko lokaliteta i prirodnih lepota koje treba običi i videti.

Zaovinsko jezero je veštačke prirode i nalazi se u mestu Zaovina na planini Tara. Stvarano je u periodu od 1975 godine do 1983 godine. Nastalo je pregrađivanjem toka reke Beli Rzav, branom kod vrha Kik koji se nalazi na 958 metara nadmorske visine. Kada je visok vodostaj, jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 881,5 metara a njegova najveća dubina je 110 metara.

Kućica na Drini je zaštitni simbol grada Bajina Bašta. Sagrađena je pre tri decenije i od tada je zaštitni simbol ovog grada na Drini. Ovu kućicu na steni u reci Drini još davne 1968. godine podigao je Milija Mandić zvani Gljiva sa par svojih drugara. Kućica se nalazi na steni u samoj reci Drina preko puta Zorčine barake a danas kafane Kod dve lipe.

Jezero Perućac je daleko poznato po svojoj kristalno čistoj vodi. Kao takvo pruža mnoštvo mogućnosti i razvoju turizma na samom jezeru i oko njega. Perućačko jezero se nalazi u prirodnom rezervatu reke Drine. Ovo jezero se nalazi između Bajine Bašte i Višegrada. Jedno je od zaštitnih znakova same Bajine Bašte i glavno utočište svih turista koji vole prirodu i prirodne lepote.

Mnoštvo vidikovca krase ovu planinu. Jedan od najpoznatijih je definitivno Banjska stena. Impresivni kanjon Drine može se najbolje sagledati sa ovog vidikovca. Ovaj vidikovac je skoro pa zaštitni znak same Tare. Ovaj epitet su mu dali turisti koji u velikom procentu posećuju Banjsku stenu. Kažu da čak 95% gostiju koji dođu na Taru, makar jedan dan posete ovaj vidikovac.

Do samog vidikovca se dolazi pešačkom stazom koja je uređena i dužine je oko 7 km. Skoro do lokacije može se doći i automobilom, ali ima jedan kratak deo koji morate proći pešice. Staza kreće od samog centra Mitrovce na Tari. Ovim vidikovcem gazduje Nacionalni park Tara.

