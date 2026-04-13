PORODIČNE MINI-AVANTURE: Top 10 evropskih gradova idealnih za putovanje s malom decom

PUTOVANjE sa decom roditeljima ne donosi uvek onaj pravi "opušteni odmor". Od čekanja u dugim redovima na aerodromu, nošenja svih dodatnih potrepština i suočavanja sa ponekim izlivom besa, čak i kratak izlet od jednog ili dva dana može značajno povećati nivo stresa...

S obzirom na to da se uskoro bliže praznici, mnogi roditelji će tražiti idealno mesto gde mogu odvesti decu na porodični odmor.

U tom kontekstu, platforma za rezervaciju putovanja LateRooms kreirala je novi "Family Break Index", koji rangira najlakše evropske gradske destinacije za putnike sa bebama, malom decom i predškolcima. Reč je, pre svega, o putnicima iz Velike Britanije.

Indeks analizira faktore koji su najvažniji za porodična putovanja, uključujući prosečno trajanje letova od britanskih aerodroma, vreme transfera do aerodroma, pogodnost za pešačenje i pristupačnost, broj atrakcija prilagođenih deci i dostupnost smeštaja pogodnog za porodice, prenosi Euronews.

Kopenhagen na prvom mestu

Prema Lejt Rums indeksu, prestonica Danske Kopenhagen rangirana je kao "najlakša i najprijatnija" evropska destinacija za porodični odmor, zahvaljujući kratkim letovima iz UK, lakoći kretanja, raznovrsnom izboru smeštaja i brojnim aktivnostima koje porodice mogu zajedno da uživaju.

Letovi iz Velike Britanije u proseku traju manje od dva sata, a vožnja metroom od aerodroma do centra grada traje oko 15 minuta, što čini putovanje do Kopenhagena "brzim i upravljivim čak i sa umornom decom".

Kada stignete, Kopenhagen je jednostavan za istraživanje – grad je dobio ocenu 99/100 za pešačenje. To znači da se mnoge atrakcije mogu "dostići pešice bez dugih putovanja ili komplikovanog prevoza".

Igrališta i obalske površine u Kopenhagenu čine ga "jednom od najprijatnijih destinacija za porodice u Evropi", navodi indeks, dok je grad sam po sebi "pun porodičnih iskustava".

Među najvažnijim atrakcijama su Tivoli Gardens, "koji je inspirisao Diznilend", i šareni Nihavn koji "podseća na slikovitu pozadinu za opuštenu popodnevnu šetnju".

Berlin na drugom mestu

Berlin je najbolje ocenjen po porodičnim atrakcijama i "jedna od najboljih destinacija u Evropi za zabavu dece". Nemačka prestonica nudi više od 200 aktivnosti prilagođenih porodicama, pružajući obilje sadržaja za vikend program.

Porodice mogu posetiti Berlin Zoo, istraživati interaktivne muzeje, ili se opustiti u prostranom parku Tirgarten.

Barselona na trećem mestu

Barselona je najbolja za kombinaciju plaže i gradskog odmora, nudeći "jednu od najboljih kombinacija razgledanja i prostora na otvorenom za porodice". Španski grad takođe ima više od 400 atrakcija pogodnih za porodice, čineći ga jednom od najaktivnijih destinacija na listi.

Koji gradovi su u top 10?

Prema LateRooms Family Break Index, 10 najlakših evropskih gradskih destinacija za porodice su:

Kopenhagen, Danska - Najbolja porodična destinacija

Berlin, Nemačka - Najbolja za porodične atrakcije

Barselona, Španija - Najbolja za kombinaciju plaže i gradskog odmora

Firenca, Italija - Najbolja za opuštene kulturne izlete

Amsterdam, Holandija - Najbolja za kratke porodične izlete

Valensija, Španija - Najbolja za porodične aktivnosti

Bazel, Švajcarska - Najbolja kompaktna porodična destinacija

Krakov, Poljska - Najbolja za povoljne porodične odmore

Prag, Češka - Najbolja za bajkovite pejzaže

Beč, Austrija - Najbolja za muzeje prilagođene deci

(Euro Njuz)