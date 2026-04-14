ODAVDE SE VIDE BEOGRAD I CELA ŠUMADIJA: Bobija, planina sa više od 100 izvora vode, puna lepota, izazova i doživljaja (FOTO)

OAZA lepote i zdravljka krasi, svim sjajem, planinu Bobiju, u Azbukovici, koja je iznad Ljubovije,odakle se sa nadmorske visini od 1.300 metar, sa raznih vidikovaca, uključujući i popularni „Dražnin“ vidi „pola Srbije“, pre svega čitav Beograd i Šumadija.

Turizam, uprkos lepoti i divoti, kao i zdravom životu, ove azbukovačke i srpske gore nije zaživeo organizovano, ali ljudi, sa svih strana, masovno hrle ovde da uživaju. Mnogi nailaze i na dobre zalogaje i na smeštaj kod ovdašnjih prijatnih i gostoljubivih meštana, koji su izabrali život na planini.

A, do vrha Bobije, stiže se posle 20 kilometara vožnje od druma Ljubovija-Valjevo, krivudavim, ali solidnim asfaltnim drumom, kroz lepa ovdašnja sela, kojima ne fali ni lepota, ni bogatstvo, već samo mladost, koja neprestano „curi“ poslednjih osamdeset godina. U selu Spavković, na putu do vrha Bobije, dominira ogroman i velepan krst koji su podigli pripadnici čuvenog 204 lovačkog avijacijskog puka. Među ovdašnjim ljudima se rodoljublje, u doslovnom smislu, podrazumeva.

Na samom vrhu planine je šumarska kuća, sa pratećim zdanjima, gde su još sveži tragovi duge zime i snega, koju je podiglo Šumsko gazdinstvo „Boranja“ iz Loznice. Domaćin na ovoj „adresi“ više od tri decenije bio Milojko Mićić, popularni čika Pera, diplomirani inženjer šumarstva, koji je na toj srpskoj gori ostao i posle odlaska u penziju.

- Dalekometni vidikovci, više od 100 izvora vode, mnoštvo lekovitog bilja, divljači, gljiva, prelepe i vredne šume, tlo pogodno za jagodičastvo voće samo su neke od lepota Bobije - priča čika Pero, ističući da se, sa ovdašnjih pozicija, sa dvogledom vide sve zgrade u Beogradu, koji je drumom udaljen oko 200 kilometara!

Čuveni čika Pero, uz starijeg šumara Stojka i mlađeg, u punoj snazi, Milana imaju,uvek, pred sobom ljude koji će im pomoć za šta god zatreba na Bobiji. Oni će im često da pokazuju prirodne lepote, znaju svao stabla u šumama, kao i sve vrste lekovitog bilja, opasne i zdrave gljive, ali i kako se vodi zdrav život na presnoj hrani u ovdašnjim uslovima.

- Pre skoro četvrt veka, bio sam suočen sa teškom bolešću, pa sam se odlučio za presnu hranu, uz povremeno gladovanje na Bobiji, i uporno sam to činio godinu dana -priča nam Milojko od Bobije, koji je rodom iz podnožja legendarnog Gučeva, iz sela Gornje Borine, kod Loznice, nadomak Manastira Tronoša. - Posle godinu dana, moji nalazi su bili uredni. Bolest se, Bogu hvala i Bobiji, sasvim povukla.

Lozničani Radenko Cvejić i Mileta Janković kažu da su se u životu nagledali lepota, i to onih još iz vremena kada nam je zemlja bila od Sežane do Đevđelije, ali ovakvih ne. Koliko su lepi krajevi, toliko su lepe, tople i zanimljive priče ovdašnjih ljudi o prošlosti, vojevanju, borbama protiv Turaka, Austrougara, nemačkih fašista.Bobija pamti i rado se seća slobodara poput pukovnika Dragoslava Račića, čuvenog komandanta Cersko majevičkog odreda.