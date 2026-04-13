IZVORI ZDRAVE VODE, DIVLJE VOĆE I FABRIKA VAZDUHA: Divčibare su sve posećenija i traženija turistička destinacija (FOTO)

DIVČIBARE su sve posećenije, poželjnija i traženija turistička destinacija.
Planina je lepa iz svakog ugla, od prirodnih lepota do dragocenosti u prirodi koju čini lekovito bilje, pečurke, bogate šume "fabrika" čistog vazduha, lepe staze i bogaze, izvori zdrave vode i divlje voće kao iz netaknute prirode.
Na planini, iznad Valjeva, čiji su svi i okolni predeli kao iz najlepše bajke, su nikla mnoga turističko -ugostiteljska, sportska i druga zdanja, sa sadržajima koje, kad se sva krasota sabere, čini ambijent čarobno prijatnim, dragim i milim. A, u ponudi je hrana sa svih meridijana, prvenstveno domaća, od namirnica koje se nabavljaju od ovdašnjih gorštačkih domaćina.
Na planinu hrle i stari i mladi, na odmor, razonodu, uživanje, druženje, na razna takmičenja, seminare, kongrese....Kad sneg napada velika je radost, a kad grane snežene staze postaju najbolja mesta za pešačenje i uzimanje vazduha punog ozona.
Tadašnji vladika Lavrentije, episkop šabačko valjevski, prota Stojadin Pavlović i tadašnja vlast u Valjevu su se dogovorili i udružili da 1995. započnu izgradnju hrama Svetog Pantelejmona u srcu planine. Gradilo se čak i u vreme NATO bombardovanja, i crkva , danas lepotica čitavog kraja, uzdigla se i osveštana je pre četvrt veka.
Kao po Božjom promisli, od tada se turizam širi, gradi se i radi na sve strane, obogaćuju sadržaji. A, bogomolja je postala znažan duhovni zamajac, kako za sve koji se ovde bave turizmom, tako i za goste.
Iz crkve se, često, širi miris tamjana, što uz prolećne mirise čini lepotu rajskom, pa i ne čudi da svako kod jednom dođe u ovaj kraj, želi da to učini opet. Oni koji duže borave iskoriste i da posete mnoge bogomolje valjevskog kraja, sve same bisere pravoslavlja od Pustinje, Lelića do Ćelija, ali i da odu do Ravne Gore.
09. 04. 2026. u 16:39
13. 04. 2026. u 07:27
24. 03. 2026. u 20:17
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
Komentari (0)