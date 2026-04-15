Carstvo narcisa i poludivljih konja: Planina Stolovi poviše Kraljeva idealna destincija za ljubitelje netaknute prirode (FOTO)

IAKO ne rasplaže ugostiteljskim objektima, planina Stolovi, prepoznatljiva po stoletnim šumama, proplancima, narcisima, poludivljim konjima i pravoslavnim krstom od 33 metra na svom vrhu, idealna je turistička destinacija za ljubitelje netaknute prirode, čistog vazduha, planinarenja i šetnji šumskim stazama.

Izdižući se sa južne strane poviše Kraljeva, srednjovekovne Žiče, Mataruške Banje, tvrđave Maglič i Ibarske klisure, padine ove pitome planine polovinom maja zabele se od cvetova divljeg narcisa pružajući jedinstven prizor koji privlači planinare iz svih krajeva Srbije, pa i regiona.

Divlji narcisi na Stolovima

Stolovi su već pet decenija i stanište poludivljih konja koji se, nezavisno od svojih vlasnika u podnožju, osamostaljuju postajući ne samo atrakcija za fotografisanje, već gospodari nebeskih visina, prijateljski nastrojeni prema dobronamernim gostima.

Poludivlji konji na Stolovima

Najviši vrh Stolova, na nadmorskoj visini od 1.375 metara, od pre šest godina krasi krst visok 33 metra, jedinstveno znamenje kao simbol Hristovih zemaljskih godina i svojevrsni znak prepoznavanja pravoslavne teritorije.

Svi koji žele da detaljno istraže i dožive ovu planinu, hotelski ili apartmanski smeštaj mogu pronaći u Kraljevu ili brojnim etno turističkim domaćinstvima u okolini, jer Stolovi i budućim generacijam moraju ostati bez komercijalne buke, prirodna oaza među divljim narcisma i poludivljim konjima.

Pordično planinarenje na Stolovima