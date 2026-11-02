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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

В.М.

02. 11. 2026. u 08:15

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

SEGUNDA

14.00 Tenerife - Andora GG (sa 1.90 na 1.83)

16.15 Real Ovijedo - Las Palmas 1 (sa 1.75 na 1.70)

ARGENTINA NASIONAL B LIGA

17.00 Ol Bojs - Estudijantes Kaseros UG 3+ (sa 1.36 na 1.30)

ČEŠKA 2. LIGA

17.00 Banjik Ostrava B - Visočina Jihlava 1 (sa 2.45 na 2.25)

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