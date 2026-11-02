KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
SEGUNDA
14.00 Tenerife - Andora GG (sa 1.90 na 1.83)
16.15 Real Ovijedo - Las Palmas 1 (sa 1.75 na 1.70)
ARGENTINA NASIONAL B LIGA
17.00 Ol Bojs - Estudijantes Kaseros UG 3+ (sa 1.36 na 1.30)
ČEŠKA 2. LIGA
17.00 Banjik Ostrava B - Visočina Jihlava 1 (sa 2.45 na 2.25)
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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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