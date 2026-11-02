DA LI SE RAT SA IRANOM BLIŽI KRAJU? Otkriveno šta se dogodilo na pregovorima u Kataru
IRANSKI pregovarači napustili su pregovore u Dohi u nedelju, ali ne zbog poteškoća u pregovorima koji imaju za cilj da se postigne sporazum o okončanju američkog rata protiv Irana, izjavio je danas zvaničnik koji je upoznat sa tokom pregovora.
Zvaničnik je za Rojters rekao da se u pregovorima došlo do nacrta sporazuma, o kome se prikupljaju mišljenja uključenih strana, kao i da je moguć nastavak pregovora.
Iranski pregovarači boravili su prethodna tri dana u Dohi, glavnom gradu Katara, koji je posrednik u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, da bi razgovarali o naporima da se postigne sporazum o trajnom okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana.
Neimenovani zvaničnik je rekao da su pregovori koordinisani u redovnim kontaktima sa Vašingtonom.
Katarski posrednici su bili u petak u Teheranu radi razgovora sa iranskim zvaničnicima pre nego što su pregovori premešteni u subotu u Dohu, rekao je Rojtersu juče takođe neimenovani zvaničnik upoznat sa pregovorima.
Pregovori su koordinisani u redovnim kontaktima sa Vašingtonom, dodao je taj zvaničnik.
Pregovori se održavaju u trenutku kada su mnogi zabrinuti da bi sukob mogao ponovo da eskalira posle međuizbora u SAD, koji se održavaju u utorak, 3. novembra.
(Tanjug)
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