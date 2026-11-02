Svet

DA LI SE RAT SA IRANOM BLIŽI KRAJU? Otkriveno šta se dogodilo na pregovorima u Kataru

D.D.

02. 11. 2026. u 10:45

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IRANSKI pregovarači napustili su pregovore u Dohi u nedelju, ali ne zbog poteškoća u pregovorima koji imaju za cilj da se postigne sporazum o okončanju američkog rata protiv Irana, izjavio je danas zvaničnik koji je upoznat sa tokom pregovora.

ДА ЛИ СЕ РАТ СА ИРАНОМ БЛИЖИ КРАЈУ? Откривено шта се догодило на преговорима у Катару

Foto: Roman Lacheev/Alamy/Profimedia

Zvaničnik je za Rojters rekao da se u pregovorima došlo do nacrta sporazuma, o kome se prikupljaju mišljenja uključenih strana, kao i da je moguć nastavak pregovora.

Iranski pregovarači boravili su prethodna tri dana u Dohi, glavnom gradu Katara, koji je posrednik u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, da bi razgovarali o naporima da se postigne sporazum o trajnom okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana.

Neimenovani zvaničnik je rekao da su pregovori koordinisani u redovnim kontaktima sa Vašingtonom.

Katarski posrednici su bili u petak u Teheranu radi razgovora sa iranskim zvaničnicima pre nego što su pregovori premešteni u subotu u Dohu, rekao je Rojtersu juče takođe neimenovani zvaničnik upoznat sa pregovorima.

Pregovori su koordinisani u redovnim kontaktima sa Vašingtonom, dodao je taj zvaničnik.

Pregovori se održavaju u trenutku kada su mnogi zabrinuti da bi sukob mogao ponovo da eskalira posle međuizbora u SAD, koji se održavaju u utorak, 3. novembra.

(Tanjug)

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