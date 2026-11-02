Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

02. 11. 2026. u 08:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Henrik Siiskonen / imago sportfotodienst / Profimedia

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

17.00 Inter Turku - Gnistan UG 3+ (1.55)
19.00 Sonderijske - Kopenhagen UG 3+ (1.50)
22.00 Atletik klub - Seara UG 3+ (2.25)

 Ukupna kvota: 5.23

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu

TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu