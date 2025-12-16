VALENSIJA JE RAVNOPRAVNA SA SVIMA: Olimpijakos je u problemu

KOŠARKAŠI Olimpijakosa će u 16. kolu Evorlige ugostiti Valensiju.

FOTO: Profimedia

Malo ko je očekivao da Valensija može igrati ovako dobru košarku u Evroligi i da će biti konkurentni najvećim timovima.

Ipak, "slepi miševi" su daleko opasniji na svom terenu, u gostima trenutno imaju skor od tri pobede i četiri poraza.

Do sada su ostvarili deset trijumfa i nalaze se na deobi drugog mesta zajedno sa Barselonom.

Danas će imati izuzetno teško gostovanje, nalaze se u Atini gde ih očekuje okršaj sa Olimpijakosom.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +173,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA