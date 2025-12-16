TIP ostali sportovi

VALENSIJA JE RAVNOPRAVNA SA SVIMA: Olimpijakos je u problemu

Marko Milosavljević

16. 12. 2025. u 08:10

KOŠARKAŠI Olimpijakosa će u 16. kolu Evorlige ugostiti Valensiju.

ВАЛЕНСИЈА ЈЕ РАВНОПРАВНА СА СВИМА: Олимпијакос је у проблему

FOTO: Profimedia

Malo ko je očekivao da Valensija može igrati ovako dobru košarku u Evroligi i da će biti konkurentni najvećim timovima.

Ipak, "slepi miševi" su daleko opasniji na svom terenu, u gostima trenutno imaju skor od tri pobede i četiri poraza.

Do sada su ostvarili deset trijumfa i nalaze se na deobi drugog mesta zajedno sa Barselonom.

Danas će imati izuzetno teško gostovanje, nalaze se u Atini gde ih očekuje okršaj sa Olimpijakosom.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +173,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TERORISTA IZ AUSTRALIJE BIO ČLAN SRPSKOG LOVAČKOG KLUBA: Nisam ga video preko pet godina! (FOTO)
Svet

0 0

TERORISTA IZ AUSTRALIJE BIO ČLAN SRPSKOG LOVAČKOG KLUBA: "Nisam ga video preko pet godina!" (FOTO)

U STRAVIČNOM terorističkom napadu koji se dogodio juče na plaži Bondi u Sidneju, kada su osumnjičeni Navid Akram (24) i njegov otac (50) otvorili vatru na okupljene tokom proslave Hanuke, stradalo je 16 osoba, dok je 42 povređeno. Među stradalima i povređenima u Sidneju nema srpskih državljana, izjavio je ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović. A prema najnovijim informacijama do kojih je došao "Blic", mlađi napadač posedovao je člansku kartu lovačkog društva "Zastava" koji drže Srbi

15. 12. 2025. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U PONOĆ ĆU POLJUBITI DRAŠKA STANIVUKOVIĆA: Bekvalčeva bacila oko na gradonačelnika Banja Luke (FOTO)

"U PONOĆ ĆU POLjUBITI DRAŠKA STANIVUKOVIĆA": Bekvalčeva bacila oko na gradonačelnika Banja Luke (FOTO)