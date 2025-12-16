VALENSIJA JE RAVNOPRAVNA SA SVIMA: Olimpijakos je u problemu
KOŠARKAŠI Olimpijakosa će u 16. kolu Evorlige ugostiti Valensiju.
Malo ko je očekivao da Valensija može igrati ovako dobru košarku u Evroligi i da će biti konkurentni najvećim timovima.
Ipak, "slepi miševi" su daleko opasniji na svom terenu, u gostima trenutno imaju skor od tri pobede i četiri poraza.
Do sada su ostvarili deset trijumfa i nalaze se na deobi drugog mesta zajedno sa Barselonom.
Danas će imati izuzetno teško gostovanje, nalaze se u Atini gde ih očekuje okršaj sa Olimpijakosom.
Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +173,5 (kvota 1,90)
