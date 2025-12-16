TIP ostali sportovi

TIPOVI IZ ŠPANSKOG PRVENSTVA: Gvadalahara skupo prodaje kožu, Barsa se poigrava sa protivnikom...

Marko Milosavljević

16. 12. 2025. u 12:00

DANAS se igra 14. kolo španskog rukometnog šampionata, a mi smo za vas spremili dva predloga.

ТИПОВИ ИЗ ШПАНСКОГ ПРВЕНСТВА: Гвадалахара скупо продаје кожу, Барса се поиграва са противником...

19.30 Kuenka - Gvadalahara H2 -2,5 (2,00)

20.30 Torelavega - Barselona H2 9,5 (2,00)

Kvota: 4,00

