TIPOVI IZ ŠPANSKOG PRVENSTVA: Gvadalahara skupo prodaje kožu, Barsa se poigrava sa protivnikom...
DANAS se igra 14. kolo španskog rukometnog šampionata, a mi smo za vas spremili dva predloga.
Utorak
19.30 Kuenka - Gvadalahara H2 -2,5 (2,00)
20.30 Torelavega - Barselona H2 9,5 (2,00)
Kvota: 4,00
