CRVENO-BELI NAKON TEŠKOG PORAZA GOSTUJU LIDERU: Hapoel po prvi put igra u punoj dvorani

CRVENA zvezda će u 16. kolu Evrolige gostovati Hapoelu.

FOTO: KK Crvena zvezda/Đorđe Kostić/ABA liga

Ima još dosta da se igra, međutim, crveno-beli su propustili lepu priliku da naprave zalihu.

Igrali su dva puta u Beogradu, najpre su poraženi od Barselone, a zatim i od Partizana pred gostujućim partizanima.

Derbi su kontrolisali od samog starta, bili su bolji rival tom 30 minuta, međutim, crno-beli su sjajnom sekvencom okrenuli meč u svoju korist.

Dva dana nakon poraza od najvećg rivala, crveno-beli su ostvarili pobedu nad Suboticom u okviru ABA lige.

Sa druge strane, Hapoel je za sada najdominantnija ekipa u Evroligi trenutno su prvoplasirani, danas će po prvi put igrati pred svojom publikom.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +171,5 (kvota 4,94)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA