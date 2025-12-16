CRVENO-BELI NAKON TEŠKOG PORAZA GOSTUJU LIDERU: Hapoel po prvi put igra u punoj dvorani
CRVENA zvezda će u 16. kolu Evrolige gostovati Hapoelu.
Ima još dosta da se igra, međutim, crveno-beli su propustili lepu priliku da naprave zalihu.
Igrali su dva puta u Beogradu, najpre su poraženi od Barselone, a zatim i od Partizana pred gostujućim partizanima.
Derbi su kontrolisali od samog starta, bili su bolji rival tom 30 minuta, međutim, crno-beli su sjajnom sekvencom okrenuli meč u svoju korist.
Dva dana nakon poraza od najvećg rivala, crveno-beli su ostvarili pobedu nad Suboticom u okviru ABA lige.
Sa druge strane, Hapoel je za sada najdominantnija ekipa u Evroligi trenutno su prvoplasirani, danas će po prvi put igrati pred svojom publikom.
Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +171,5 (kvota 4,94)
