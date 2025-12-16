"DELIJE" SE OGLASILE: Navijači Crvene zvezde imaju poruku posle gubitka jesenje titule
Crvena zvezda nije uspela da u gostima pobedi TSC, ali "delije" ne očajavaju.
Na stadionu u Bačkoj Topoli razvili su veliki transparent na kome je pisalo:
"Budimo primer kako se bori u prvenstvu - subota 15:30 svi na Marakanu!"
Zvezda u pomenutom terminu igra svoju poslednju superligašku utakmicu u 2025. godini, a rival će joj biti devetoplasirana Mladost.
Pred meč sa Lučancima, crveno-beli imaju četiri boda manje od vodećeg Partizana, koji gostuje IMT-u, ekipi koja je 13. na tabeli.
