"DELIJE" SE OGLASILE: Navijači Crvene zvezde imaju poruku posle gubitka jesenje titule

Crvena zvezda nije uspela da u gostima pobedi TSC, ali "delije" ne očajavaju.

Na stadionu u Bačkoj Topoli razvili su veliki transparent na kome je pisalo:

"Budimo primer kako se bori u prvenstvu - subota 15:30 svi na Marakanu!"

Zvezda u pomenutom terminu igra svoju poslednju superligašku utakmicu u 2025. godini, a rival će joj biti devetoplasirana Mladost.

Pred meč sa Lučancima, crveno-beli imaju četiri boda manje od vodećeg Partizana, koji gostuje IMT-u, ekipi koja je 13. na tabeli.

Tabela Superlige Srbije u fudbalu



