PROŠLE GODINE SU PORAŽENI U FINALU: Tanderi preko Sansa koračaju ka polufinalu!
OKLAHOMA i Finiks će se sastati u četvrtfinalu NBA kupa.
Tanderi su proše godine u finalu koje se igralo u Las Vegasu poraženi od Milvokija rezultatom 97:81.
Ipak, kasnije su stigli do nečeg mnogo vrednijeg, osvojili su šampionski prsten, a Šej Gildžis-Aleksander je bio MVP.
Oklahoma igra strašnu košarku i ove sezone, u dosadašnjem delu šampionata pretrpela je samo jedan poraz.
Verujemo da će danas rutinski savladati Sanse.
NAŠ TIP: h1 -12,5 (kvota 1,67)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
EVROKUP: Predlozi za granice poena košarkaša
10. 12. 2025. u 11:47
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjih predloga za igru "Oba tima daju gol"
10. 12. 2025. u 11:00
IMAJU NIZ OD OSAM POBEDA: Ljubljančani novi trijumf jure u Španiji
10. 12. 2025. u 08:15
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)
Kapiten hrvatske fudbalske reprezentacije, Luka Modrić, ima troje dece, a ćerka sada toliko lični na njega, da se navijači širom sveta sada šale - da više liči na Luku nego on na samog sebe.
09. 12. 2025. u 19:35
TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom su Ruse nervirale zbog sankcija, ali poslednje su - prilično neverovatne.
09. 12. 2025. u 13:36
Komentari (0)