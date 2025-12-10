PROŠLE GODINE SU PORAŽENI U FINALU: Tanderi preko Sansa koračaju ka polufinalu!

OKLAHOMA i Finiks će se sastati u četvrtfinalu NBA kupa.

Foto: Profimedia

Tanderi su proše godine u finalu koje se igralo u Las Vegasu poraženi od Milvokija rezultatom 97:81.

Ipak, kasnije su stigli do nečeg mnogo vrednijeg, osvojili su šampionski prsten, a Šej Gildžis-Aleksander je bio MVP.

Oklahoma igra strašnu košarku i ove sezone, u dosadašnjem delu šampionata pretrpela je samo jedan poraz.

Verujemo da će danas rutinski savladati Sanse.

NAŠ TIP: h1 -12,5 (kvota 1,67)

