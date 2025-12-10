TIP ostali sportovi

IMAJU NIZ OD OSAM POBEDA: LJubljančani novi trijumf jure u Španiji

Marko Milosavljević

10. 12. 2025. u 08:15

CEDEVITA Olimpija će u desetom kolu Evrokupa gostovati Manresi.

ИМАЈУ НИЗ ОД ОСАМ ПОБЕДА: Љубљанчани нови тријумф јуре у Шпанији

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Ljubljančani za sada igraju sjajno u Evrokupu, upisali su sedam pobeda uz dva poraza i trenutno zauzimaju drugu poziciju u grupi.

Forma im izde uzlaznom putanjom, imaju niz od osam pobeda u svim takmičenjima i igraju sa dosta samopouzdanja.

Poslednji trijumf su ostvarili u ABA ligi pre samo tri dana kada su na svom terenu savladali Iliriju rezultatom 83:69.

Verujemo da će Cedevita danas slaviti i u Španiji.

NAŠ TIP: Manresa - Cedevita Olimpija 2 (kvota 2,05)

