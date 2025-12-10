IMAJU NIZ OD OSAM POBEDA: LJubljančani novi trijumf jure u Španiji
CEDEVITA Olimpija će u desetom kolu Evrokupa gostovati Manresi.
Ljubljančani za sada igraju sjajno u Evrokupu, upisali su sedam pobeda uz dva poraza i trenutno zauzimaju drugu poziciju u grupi.
Forma im izde uzlaznom putanjom, imaju niz od osam pobeda u svim takmičenjima i igraju sa dosta samopouzdanja.
Poslednji trijumf su ostvarili u ABA ligi pre samo tri dana kada su na svom terenu savladali Iliriju rezultatom 83:69.
Verujemo da će Cedevita danas slaviti i u Španiji.
NAŠ TIP: Manresa - Cedevita Olimpija 2 (kvota 2,05)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
10. 12. 2025. u 08:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
10. 12. 2025. u 07:20
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)
Kapiten hrvatske fudbalske reprezentacije, Luka Modrić, ima troje dece, a ćerka sada toliko lični na njega, da se navijači širom sveta sada šale - da više liči na Luku nego on na samog sebe.
09. 12. 2025. u 19:35
TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom su Ruse nervirale zbog sankcija, ali poslednje su - prilično neverovatne.
09. 12. 2025. u 13:36
Komentari (0)