NE PRIKAZUJE DOBRU IGRU: Miša još uvek traži pravi ritam
MIOMIR Kecmanović i Aleksandar Kovačević će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.
Srbin ne može da se pohvali dobrim rezultatima, u poslednjih pet mečeva ostvario je samo jednu pobedu.
Prošle nedelje gledali smo ga na turniru u Bazelu kada je poražen od Stena Vavrinke.
Miša nije uspeo da ozbiljnije ugrozi veteran i to je jasan pokazatelj u kakvoj je formi.
Ipak, danas će imati priliku da stigne do pobede i samim stim koliko-toliko podigne samopouzdanje.
Verujemo da će savladati Kovačevića.
NAŠ TIP: Kovačević - Kecmanović 2 (kvota 1,53)
