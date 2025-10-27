NE PRIKAZUJE DOBRU IGRU: Miša još uvek traži pravi ritam

MIOMIR Kecmanović i Aleksandar Kovačević će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.

G.Šljivić

Srbin ne može da se pohvali dobrim rezultatima, u poslednjih pet mečeva ostvario je samo jednu pobedu.

Prošle nedelje gledali smo ga na turniru u Bazelu kada je poražen od Stena Vavrinke.

Miša nije uspeo da ozbiljnije ugrozi veteran i to je jasan pokazatelj u kakvoj je formi.

Ipak, danas će imati priliku da stigne do pobede i samim stim koliko-toliko podigne samopouzdanje.

Verujemo da će savladati Kovačevića.

NAŠ TIP: Kovačević - Kecmanović 2 (kvota 1,53)

