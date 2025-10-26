TIP ostali sportovi

ITALIJAN PONOVO MELJE: Siner i Zverev igraju finale turnira u Beču

Marko Milosavljević

26. 10. 2025. u 08:51

JANIK Siner i Aleksandar Zverev će se sastati u finalu Beča.

ИТАЛИЈАН ПОНОВО МЕЉЕ: Синер и Зверев играју финале турнира у Бечу

FOTO: Tanjug/AP

Italijan je uz Karlosa Alkaraza ubedljivo najbolji igrač današnjice i malo je igrača koji ga mogu ugroziti.

U poslednje vreme imao nekih problema sa povredama, međutim, brzo se vraćao i zaigrao u prepoznatljivom ritmu.

Tri pobede je ostvario na egzibicionom turniru u Saudijskoj Arabiji bez izgubljenog seta, dok je u Beču slavio četiri puta takođe maksimalnim rezultatom.

Zverev igra dobar tenis na ovom turnir, jasno je da je u pitanju igrač koji je u stanju da prikaže vanserijski tenis.

Očekujemo veliki broj gemova u ovom duelu.

NAŠ TIP: +20,5 (kvota 1,95)

