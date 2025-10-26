ITALIJAN PONOVO MELJE: Siner i Zverev igraju finale turnira u Beču
JANIK Siner i Aleksandar Zverev će se sastati u finalu Beča.
Italijan je uz Karlosa Alkaraza ubedljivo najbolji igrač današnjice i malo je igrača koji ga mogu ugroziti.
U poslednje vreme imao nekih problema sa povredama, međutim, brzo se vraćao i zaigrao u prepoznatljivom ritmu.
Tri pobede je ostvario na egzibicionom turniru u Saudijskoj Arabiji bez izgubljenog seta, dok je u Beču slavio četiri puta takođe maksimalnim rezultatom.
Zverev igra dobar tenis na ovom turnir, jasno je da je u pitanju igrač koji je u stanju da prikaže vanserijski tenis.
Očekujemo veliki broj gemova u ovom duelu.
NAŠ TIP: +20,5 (kvota 1,95)
