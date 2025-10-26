TIP ostali sportovi

ODBOJAŠKI TIKETK: Predlozi iz najjačih evropskih liga

ТИП редакција

26. 10. 2025. u 12:00

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od istih.

Foto: Profimedia

Odbojka

14.45 Jastšembski - Šlepsk ukupno poena +170,5 (1,83)

18.00 Kuneo - Ćisterna ukupno poena +179,5 (1,85)
19.00 Modena - Monca ukupno poena +180,5 (1,87)

Ukupna kvota: 6,33

