ODBOJAŠKI TIKETK: Predlozi iz najjačih evropskih liga
DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od istih.
Odbojka
14.45 Jastšembski - Šlepsk ukupno poena +170,5 (1,83)
19.00 Modena - Monca ukupno poena +180,5 (1,87)
Ukupna kvota: 6,33
