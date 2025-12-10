MACUT POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA: " Trudili smo se da svaki građanin zna da država stoji iza njega" (FOTO)
PREDSEDNIK Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je večeras da Srbija istorijski može da se pohvali kulturom poštovanja ljudskih prava, a da će Vlada Srbije i dalje odlučno i posvećeno raditi na unapređenju sistema ljudskih prava.
Otvarajući svečanu akademiji povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, koju je u Narodnom muzeju organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Macut je rekao da ljudska prava ne pripadaju ni jednoj religiji, ni jednoj političkoj partiji, ni jednoj vladi.
- Ona pripadaju svakoj osobi. I samo ako u to verujemo, možemo izgraditi državu koja gleda u budućnost, državu koja se razvija, napreduje, ali ne zaboravlja da je čovek u centru pažnje. I svaki naš napredak u ekonomiji, infrastrukturi, ekologiji ili obrazovanju, biće vredan samo ako je praćen napretkom u poštovanju ljudskog dostojanstva - poručio je premijer.
Naglasio je da poštovanje ljudskih prava nije samo međunarodna obaveza Srbije, već i njeno moralno opredeljenje prema svakom građaninu, prema svakom detetu i prema generacijama koje dolaze.
Premijer je podsetio na reči zapisane u prvom srpskom Ustavu iz 1835. godine: "Kada rob stupi na Srpsku zemlju, od tog časa postaje slobodan".
- Tako je zapisano u prvom Ustavu srpskom 1835. godine, čineći da je Srbija jedna od prvih zemalja u svetu koja je ukinula ropstvo. Ovo navodim kao potvrdu činjenici da je Srbija zemlja koja samostalno može da kaže i da se pohvali kulturom poštovanja ljudskih prava svakog dana, a današnji dan je prilika da se posebno podsetimo temeljne jednosti svih vrednosti – slobode, pravde, dostojanstva i mira - rekao je premijer.
Dodao je da ovogodišnji slogan obeležavanje Dana ljudskih prava "Ljudska prava - osnov slobode, pravde i mira" nije samo formalni slogan.
- On je preduslov da nema stabilnosti demokratskog društva bez poštovanja svakog pojedinca, bez zaštite njegovih ljudskih prava i bez odgovornosti svih nas da to poštovanje bude stvarnost - naveo je premijer.
Kako je rekao, učinjeni su značajni koraci u prethodnim godinama u unapređenju ljudskih i manjinskih prava od jakih institucija i zakonodavnih izmena, do konkretnih projekata na terenu.
- Trudili smo se da svako dete, svaka žena, svaki pripadnik manjine, svaki građanin to oseti i zna da država stoji iza njega. Ljudska prava su naša zajednička obaveza - naglasio je Macut.
(Tanjug)
