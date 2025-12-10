Fudbal

BOLJU VEST ZVEZDAŠI NISU MOGLI DA ČUJU: Evo šta se dešava na treningu u Gracu (VIDEO)

Новости онлине / З. Ђоровић

10. 12. 2025. u 18:22 >> 18:22

DAN pred utakmicu Zvezde i Šturma u Gracu je održan trening crveno-belih, a jedna stvar posebno raduje navijače.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda trenirala je u Gracu, a dobra vest po "delije" jeste i to što je jedan od najiskusnijih igrača, Marko Arnautović trenirao sa timom. 

Po rečima reportera sa lica mesta, Arnautović je tokom treninga vidno raspoložen, očekuje se da zaigra sutra, a o njemu je govorio i Vladan Milojević: 

- Što se tiče Arnautovića. Videćemo, do sutra imamo vremena, tad ćemo doneti konačnu odluku. Odradio je treninge neke, ali u svakom slučaju ćemo imati sastanak sa medicinskim timom - rekao je Milojević. 

