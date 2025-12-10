VUČIĆ SE OGLASIO POVODOM SITUACIJE SA NIS-OM: "Moramo da obezbedimo našim građanima normalan život" (VIDEO)

PREDSEDNIK Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu "avucic" povodom situacije sa NIS-om.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Ja odgovaram svom narodu, moramo da obezbedimo našim građanima normalan život - napisao je predsednik Vučić i objavio deo govora na GLOBSEC forumu "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori".

- Ne mogu da zamislim naše živote sa praznim benzinskim pumpama. Šta bismo onda radili sa našim sa našim bolnicama? Šta bismo radili sa transportnim sistemom? Šta bismo radili sa našom industrijom? Šta bismo radili sa našim domovima, šta bismo radili sa našim porodicama? - rekao je Vučić pa istakao:

- Neizbežno je, moramo sačuvati rafineriju, moramo da sačuvamo Naftnu industriju Srbije (NIS) operativnom u ovoj zemlji.

Predsednik Srbije je istakao da moramo da imamo dovoljno nafte, moramo da imamo dovoljno zaliha na našim benzinskim pumapama.

- I to je to. I to je ono što svi moraju da razumeju - naglaso je Vučić.