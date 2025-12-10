"OVO MI SE PRVI PUT DOGAĐA"! Vladan Milojević otvorio dušu pred Šturm

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da ekipa mora da zaboravi sve što se dešavalo prethodnih nedelja i da je fokus samo na sutrašnjoj utakmici protiv Šturma, za koji je rekao da je jako dobra ekipa.

FOTO TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ

Rekao je da je pritisak prisutan i normalan od kada je počeo da se bavi trenerskim poslom, ali da mora da bude fokusiran na tim i na ono što može da se isporuči u narednoj utakmici.

- I momci su svesni situacije u kojoj se nalazimo. Sve iza nas moramo da zaboravimo, fokus je samo na Šturm koji je jako dobar rival - istakao je trener "crveno-belih".

Milojević je rekao da je prvi put suočen sa ovako brojnim kadrovskim problemima.

- Ovo mi se prvi put događa i nisam imao ovakav vid nedostataka igrača. Pogotovo što se mnogo puta možete zapitati da li grešite u trenažnom procesu. Mi nemamo mišićnih, već mehaničkih i vanfudbalskih povreda. To je izazov, iskušenje, tu smo da prevaziđemo sve to. Karakter je taj koji mora da potisne umor - dodao je Milojević.

Dodao je da veruje da će se ekipa izdići iznad svih problema.

- Morate da probate da nađete rešenje, ne smete da odustajete. Ja ne volim da odustajem, pričao sam sa igračima, radimo, dobra je atmosfera u ekipi. Samopouzdanje prave dobri rezultati, loši prave probleme. Imamo dosta putovanja i izazova. Poslednjih godina smo navikli na dobre rezultate, niko od nas ovo nije želeo, ali tu smo da sve prevaziđemo. U velikom smo zamoru što se tiče igrača, pokušavamo sa rotacijama i odmorima. S jedne strane može, ali i ne mora da bude dobro - naveo je Milojević.

Zvezda u četvrtak od 18 i 45 gostuje Šturmu u meču šestog kola Lige Evrope. Srpski šampion posle pet kola ima sedam bodova, a Šturm ima tri boda manje.

