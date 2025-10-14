TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Marko Milosavljević

14. 10. 2025. u 07:53

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

FOTO: Tanjug/AP

Utorak

13.00 Lajal - Ečeveri 2-2 (2,50)

14.30 Majhšak - Mišolić +22,5 (1,93)

Kvota: 4,83

