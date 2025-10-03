DA LI ĆE KONAČNO PREKINUTI NEGATIVAN NIZ: Holanđanin igra loše u poslednje vreme

TALON Grikspor i Dženson Bruksbi će odmeriti snage u drugom kolu Šangaja.

FOTO: Tanjug/AP

Holanđanin je imao problema sa povredama tokom sezone, ali niko nije očekivao da će igrati ovako loše.

Vezao je sedam pobeda, igra mu nije na visokom nivou, a trenutno ima problem i sa samopouzdanjem.

Ipak, Grikspor je igrač koji može lako eksplodirati i napraviti niz od nekoliko pobeda.

Verujemo da će prekinuti crni niz.

NAŠ TIP: Grikspor - Bruksbi 1 (kvota 2,50)

