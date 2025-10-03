DA LI ĆE KONAČNO PREKINUTI NEGATIVAN NIZ: Holanđanin igra loše u poslednje vreme
TALON Grikspor i Dženson Bruksbi će odmeriti snage u drugom kolu Šangaja.
Holanđanin je imao problema sa povredama tokom sezone, ali niko nije očekivao da će igrati ovako loše.
Vezao je sedam pobeda, igra mu nije na visokom nivou, a trenutno ima problem i sa samopouzdanjem.
Ipak, Grikspor je igrač koji može lako eksplodirati i napraviti niz od nekoliko pobeda.
Verujemo da će prekinuti crni niz.
NAŠ TIP: Grikspor - Bruksbi 1 (kvota 2,50)
