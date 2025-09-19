PROTIV SINERA NIJE MOGAO: Muzeti je odigrao dobro u NJujorku

LORENCO Muzeti i Dino Prižmić će se sastati u drugm kolu Čengdua.

FOTO: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Italijan je igrao dobro na Ju-Es openu, autoritativno je stigao do četvrtfinala grend slema.

Ipak, dalje od toga nije mogao, naleteo je na Janika Sinera i njegovo učešće se završilo.

Sunarodniku nije uspeo da pruži jak otpor, uspeo je da osvoji samo sedam gemova u celom meču.

Verujemo da će Muzeti savladati mladog hrvatkog tenisera.

NAŠ TIP: Muzeti - Prižmić 1 (kvota 1,45)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA