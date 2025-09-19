PROTIV SINERA NIJE MOGAO: Muzeti je odigrao dobro u NJujorku
LORENCO Muzeti i Dino Prižmić će se sastati u drugm kolu Čengdua.
Italijan je igrao dobro na Ju-Es openu, autoritativno je stigao do četvrtfinala grend slema.
Ipak, dalje od toga nije mogao, naleteo je na Janika Sinera i njegovo učešće se završilo.
Sunarodniku nije uspeo da pruži jak otpor, uspeo je da osvoji samo sedam gemova u celom meču.
Verujemo da će Muzeti savladati mladog hrvatkog tenisera.
NAŠ TIP: Muzeti - Prižmić 1 (kvota 1,45)
