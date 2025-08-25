BEZ STARCA NEMA UDARCA: Godine su samo broj za sjajnog Amerikanca

DžEJKOB de Grom ima sjajnu sezonu, a novo dominantno izdanje od iskusnog bacača očekujemo na večerašnjem susretu njegovih Teksas rejndžersa i Los Anđeles ejndželsa na "Gloval lajf fildu" (2.05).

Foto: Profimedia

Dugi niz godina De Grom je jedan od najboljih bacača MLB lige, dva puta je osvajao Saj Jang nagradu, ali zašao je u godine (37) i nakon velike povrede zbog koje je propustio čitavu prošlu sezonu mnogi su mislili da mu se bliži kraj, ali su debelo pogrešili.

Džejkob se vratio na brdo u svom stilu, dominantno i igra na visokom nivou kao što je to činio tokom čitave svoje karijere i ponovo je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih igrača u ligi.

Na 24 odigrana meča ima impresivan skor, desett pobeda uz pet poraza i dozvoljava samo 2.76 poena na devet odigrnaih ininga.

Statistika mu je bila još bolja, ali je doživeo blagi pad forme krajem jula i početkom septembra kada je vezao tri slaba meča.

Ipak, na poslednjem duelu je bio odličan, bacio je pet ininga bez dozvoljenog poena protiv Toronta koji je jedan od najboljih timova u ligi, čime je najavio bolje dane i izdanja u ključnom delu sezone.

Njegov Teksas trenutno ima skor 66-66, hvata poslednji voz i potrebna mu je pobeda na večerašnjem duelu protiv Ejndželsa.

Divizioni rival Rendžersa nema za šta više da se bori, skor mu je 61-69 i teško da može do doigravanja.

Očekujemo novo dominantno izdanje De Groma i tipujemo trijumf Teksasa na krilima njegovog dobrog nastupa.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,57)

