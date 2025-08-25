TIP ostali sportovi

BEZ STARCA NEMA UDARCA: Godine su samo broj za sjajnog Amerikanca

В.М.

25. 08. 2025. u 12:30

DžEJKOB de Grom ima sjajnu sezonu, a novo dominantno izdanje od iskusnog bacača očekujemo na večerašnjem susretu njegovih Teksas rejndžersa i Los Anđeles ejndželsa na "Gloval lajf fildu" (2.05).

БЕЗ СТАРЦА НЕМА УДАРЦА: Године су само број за сјајног Американца

Foto: Profimedia

Dugi niz godina De Grom je jedan od najboljih bacača MLB lige, dva puta je osvajao Saj Jang nagradu, ali zašao je u godine (37) i nakon velike povrede zbog koje je propustio čitavu prošlu sezonu mnogi su mislili da mu se bliži kraj, ali su debelo pogrešili.

Džejkob se vratio na brdo u svom stilu, dominantno i igra na visokom nivou kao što je to činio tokom čitave svoje karijere i ponovo je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih igrača u ligi.

Na 24 odigrana meča ima impresivan skor, desett pobeda uz pet poraza i dozvoljava samo 2.76 poena na devet odigrnaih ininga.

Statistika mu je bila još bolja, ali je doživeo blagi pad forme krajem jula i početkom septembra kada je vezao tri slaba meča.

Ipak, na poslednjem duelu je bio odličan, bacio je pet ininga bez dozvoljenog poena protiv Toronta koji je jedan od najboljih timova u ligi, čime je najavio bolje dane i izdanja u ključnom delu sezone.

Njegov Teksas trenutno ima skor 66-66, hvata poslednji voz i potrebna mu je pobeda na večerašnjem duelu protiv Ejndželsa.

Divizioni rival Rendžersa nema za šta više da se bori, skor mu je 61-69 i teško da može do doigravanja.

Očekujemo novo dominantno izdanje De Groma i tipujemo trijumf Teksasa na krilima njegovog dobrog nastupa.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,57)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa

JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa