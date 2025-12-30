JUNAJTED HOĆE U LIGU ŠAMPIONA: Trijumf protiv jedne od najgorih ekipa u istoriji Premijer lige se ne sme dovoditi u pitanje

JUNAJTED večeras na "Old Trafordu“ ima idealnu priliku da ostane u borbi za mesta koja vode u Ligu šampiona pošto mu u goste dolazi Vulverhempton (21.15), tim koji je dobrano na putu da odigra najgoru sezonu u istoriji Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Iako je na početku mandata insistirao na sistemu sa trojicom pozadi, Ruben Amorim je očigledno odlučio da prilagodi filozofiju realnosti na "Old Trafordu“.

Ta promena donela je minimalnu, ali izuzetno važnu pobedu nad Njukaslom (1:0) na Boksing dej, prvu bez Bruna Fernandeša u Premijer ligi još od marta 2022. godine.

Tim trijumfom Junajted se približio četvrtoplasiranom Liverpulu samo na tri boda zaostatka i nastavio solidnu seriju od samo dva poraza u poslednjih 12 mečeva (šest pobeda, četiri remija).

Raspored im dodatno ide na ruku, jer je Junajted izgubio samo jednom na svom stadionu još od uvodnog kola sezone (5 pobeda, 2 remija).

Statistika pokazuje da su "crveni đavoli" dobro otvaraju utakmice, ali ih loše zatvaraju. Čak devet od 12 primljenih golova kod kuće primili su u drugom poluvremenu, tako da možemo očekivati da ponovo pokušaju napasti jako u prvom poluvremenu i već tada rešiti pitanje pobednika.

S druge strane, Vulvsi nastavljaju da tonu. Poraz od Liverpula (2:1) bio je njihov 11. uzastopni u Premijer ligi i ujedno istorijski – prvi su tim ikada sa samo dva osvojena boda posle 18 kola.

Iako su poslednja gostovanja protiv Arsenala, Aston Vile i Liverpula završena minimalnim porazima, to malo znači ekipi koja još nije postigla nijedan gol u prvom poluvremenu na strani ove sezone.

Junajted je dobio prvi ovosezonski duel ubedljivo (4:1), a u poslednjih osam ligaških okršaja ima čak šest pobeda.

Vulvsi jesu slavili prošle sezone na "Old Trafordu", ali nisu vezali dve gostujuće pobede nad Mančesterom još od 1961. godine.

Uz izostanak Andrea zbog suspenzije i bez znakova da se crna serija bliži kraju, sve ukazuje da ih čeka još jedno teško veče, mada mi verujemo da mogu iskoristiti zdravstvene probleme i veliki broj izostanaka kod domaćina i postići bar jedan pogodak, tako da tipujemo gol-gol na koji je kvota više nego prihvatljiva.

