OD DANAŠNJEG RIVALA JE PRETRPEO PORAZ U NJUJORKU: Italijan je u glavni žreb upao kao "srećni gubitnik"
LUKA Nardi i Tijago Agustin Tirante će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.
Italijan ne igra dobro u poslednje vreme, u pitanju je igrač koji može solidno da odigra na betonu, ali trenutno nije u pravom ritmu.
Na prethodna četiri meča, ostvario je samo jednu pobedu, a to je bilo pre tri dana u kvalifikacijama za Sinsinati.
Meč drugog kola je izgubio, ali je kasnije u glavni žreb upao kao "srećni gubitnik".
Nardi je od današnjeg rivala poražen pre dve godine u kvalifikacijama za Ju-Es open.
NAŠ TIP: +21,5 (kvota 1,58)
