OD DANAŠNJEG RIVALA JE PRETRPEO PORAZ U NJUJORKU: Italijan je u glavni žreb upao kao "srećni gubitnik"

Marko Milosavljević

08. 08. 2025. u 11:23

LUKA Nardi i Tijago Agustin Tirante će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.

FOTO: Tanjug/AP

Italijan ne igra dobro u poslednje vreme, u pitanju je igrač koji može solidno da odigra na betonu, ali trenutno nije u pravom ritmu.

Na prethodna četiri meča, ostvario je samo jednu pobedu, a to je bilo pre tri dana u kvalifikacijama za Sinsinati.

Meč drugog kola je izgubio, ali je kasnije u glavni žreb upao kao "srećni gubitnik".

Nardi je od današnjeg rivala poražen pre dve godine u kvalifikacijama za Ju-Es open.

NAŠ TIP: +21,5 (kvota 1,58)

