JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip sigurica tiketa sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
16.00 Kamaz - Jenisej 1X (1.24)
19.00 Kremoneze - Avelino 1X (1.29)
21.00 Stouk - Milvol 1X (1.30)
Kvota: 2.08
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