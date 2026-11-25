Alimpijević u problemu, samo 13 košarkaša krenulo za Litvaniju!
Neće "orlovi" biti u komletnom sastavu protiv ozbiljnog rivala.
Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuje teško gostovanje u Klajpedi, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. u Kataru, a selektor Dušan Alimpijević (40) neće moći da računa na sve igrače koje je prvobitno stavio na spisak. Zbog klupskih obaveza u Evroligi, mnogi nisu mogli odmah da se odazovu, pa će stručni štab biti na mukama sutra uveče protiv Litvanije (17.30, RTS 2, Arena premijum 1).
Naime, na put je krenulo samo 13 momaka, među kojima su i dvojica iz Crvene zvezde - Nikola Đurišić i Vojin Medarević. Ekipu predvodi plejmejker Aleksa Avramović, a tu su još i Stefan Momirov, Balša Koprivica, Jovan Novak, Luka Mitrović, Dušan Miletić, Petar Kovačević, Andrej Lučić, Alen Smailagić, Lazar Stefanović i Filip Barna.
Inače, "orlovima" je neophodna samo jedna pobeda, kako bi i zvanično obezbedila vizu za predstojeći Mundobasket. Nakon gostovanja u baltičkoj državi, sledi okršaj sa Italijom u "Pioniru" (29. novembar, 19.00), a tada bi selektor trebao da dobije nekoliko značajnih pojačanja u igračkom kadru.
Podsetimo, na prvobitnom spisku našli su se 24 imena: Aleksa Avramović, Luka Mitrović (Bahčešehir), Filip Barna (Manisa), Nemanja Dangubić, Filip Petrušev (Dubai), Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Vojin Medarević (Crvena zvezda), Marko Gudurić (Armani), Petar Kovačević, Lazar Stefanović (Igokea), Balša Koprivica (Burgos), Arijan Lakić, Vanja Marinković, Nikola Tanasković (Partizan), Andrej Lučić (Mega), Vladimir Lučić (Bajern), Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv), Dušan Miletić (Hapoel Jerusalim), Stefan Momirov (Oldenburg), Jovan Novak (Borac Čačak), Uroš Plavšić (Kluž) i Alen Smailagić (Galatasaraj).
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