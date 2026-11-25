DVE EKSPLOZIJE U NOVOM SADU ZA SAMO NEKOLIKO SATI: Posle bombe na kuću, napadnut i auto-servis istog vlasnika
NOVI SAD potresao je niz eksplozija u razmaku od svega nekoliko sati. Nakon što je tokom noći bomba bačena na porodičnu kuću, rano jutros meta napada postao je i auto-servis, koji je u vlasništvu istog čoveka.
Za sada nije poznato šta je motiv oba napada, niti pod kojim okolnostima su se dogodila.
Prva eksplozija odjeknula je juče oko 1.30 časova, kada je bomba bačena na kuću vlasnika auto-servisa. U ovom incidentu, srećom, nije bilo povređenih.
Nakon prijave eksplozije, policija je izašla na lice mesta i obavila uviđaj.
Prema nezvaničnim saznanjima, vlasnik je i ranije dobijao pretnje, a da li su one povezane sa napadima biće utvrđeno istragom.
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