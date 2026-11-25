NOVI SAD potresao je niz eksplozija u razmaku od svega nekoliko sati. Nakon što je tokom noći bomba bačena na porodičnu kuću, rano jutros meta napada postao je i auto-servis, koji je u vlasništvu istog čoveka.

Foto: Novosti/MUP

Za sada nije poznato šta je motiv oba napada, niti pod kojim okolnostima su se dogodila.

Prva eksplozija odjeknula je juče oko 1.30 časova, kada je bomba bačena na kuću vlasnika auto-servisa. U ovom incidentu, srećom, nije bilo povređenih.

Nakon prijave eksplozije, policija je izašla na lice mesta i obavila uviđaj.

Prema nezvaničnim saznanjima, vlasnik je i ranije dobijao pretnje, a da li su one povezane sa napadima biće utvrđeno istragom.

BONUS VIDEO: DOJAVA O BOMBI: Evakuisana smederevska gimnazija