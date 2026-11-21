DVE ruske rakete i bespilotna letelica za koju se sumnja da je dron pali su u petak na teritoriju Poljske, a premijer te zemlje Donald Tusk ocenio je da je reč o mogućoj provokaciji tempiranoj tako da se poklopi sa evropskim vojnim vežbama u Poljskoj, koje se održavaju u okviru priprema za eventualnu posleratnu misiju u Ukrajini.