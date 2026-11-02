"Orlovi" bez krila: Saura bez postignutog gola

Sve osim rutinske pobede domaćina bila bi senzacija

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Beluizdad je odlično otvorio sezonu i trenutno zauzima četvrto mesto na tabeli sa 14 bodova iz šest odigranih utakmica.

Domaćin ima sjajan učinak, pošto još ne zna za poraz, uz četiri pobede i dva remija. Poseduje jedan od najefikasnijih napada u ligi. Iako odbrana povremeno prima golove, uglavnom deluje stabilno.

Saura se, s druge strane, nalazi u velikoj rezultatskoj krizi i zauzima pretposlednje, 15. mesto sa svega tri boda posle šest kola. Gosti ove sezone još nisu ostvarili pobedu, uz tri poraza i tri nerešena rezultata. Posebno zabrinjava učinak napada, koji nije postigao nijedan gol.

Beluizdad igra na visokom nivou, redovno osvaja bodove i raspolaže veoma efikasnim napadom, dok se Saura nalazi u gotovo bezizlaznoj situaciji i još nije uspela da zatrese protivničku mrežu.

Očekujemo rutinsku i ubedljivu pobedu domaćina, koji u ovaj susret ulazi kao veliki favorit.

NAŠ TIP: Beluizdad - Saura 1&NG (kvota 1,75)

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